En milliardærarving med en rig diplomat og oliebaron som far.

Det var den baggrundshistorie, som den 29-årige russiskfødte Anna Sorokin fortalte alt og alle, da hun i 2013 flyttede til New York og begyndte at kalde sig selv for 'Anna Delvey'.

Selvom historien var løgn og latin formåede Sorokin at skaffe sig et jetsetliv i den amerikanske storby, og hun narrede sågar finansielle institutioner til at tro, hun havde en formue på 67 millioner dollars.

Langsom smuldrede løgnhistorien dog, og i maj 2019 blev 'den falske arving' dømt skyldig i bedrageri og fik en straf på mellem fire og 12 år i fængsel.

Anna Sorokin blev dømt for stjæle cirka 200.000 dollars fra banker og private. Her får hun håndjern på efter at have modtaget sin dom. Foto: POOL

Dengang nægtede Anna Sorokin over for New York Times at sige undskyld, fordi hun 'ville lyve, hvis hun sagde, hun var ked af det, da hun intet fortrød'. Men nu har piben fået en anden lyd.

Ifølge New York Post påstår Sorokin nemlig nu, at avisens journalist 'fordrejede' hendes ord.

»Jeg troede, at det, hun spurgte mig om, var, om jeg fortrød, og til det var mit svar nej, fordi jeg på det tidspunkt ikke fortrød noget som helst,« siger hun og fortæller, at hun i dag gerne vil have lov til at sige undskyld.

»Jeg vil bare gerne sige, at jeg er virkelig flov over mig selv, og at jeg er meget ked af, hvad jeg gjorde. Jeg forstår udmærket, at mine handlinger havde konsekvenser for mange mennesker, selvom jeg dengang ikke følte, jeg gjorde noget galt.«

Anna Sorokin græd i retten, da dommen blev afsagt. Foto: POOL

Den lidt sene undskyldning fra Anna Sorokin kommer i forbindelse med en høring i hendes sag, hvor der skulle tages stilling til, om Sorokin skal godkendes til prøveløsladelse.

Høringen fandt sted 6. oktober, men det er først nu, at New York Post har fået indsigt i retsdokumenterne.

Og noget tyder på, at Anna Sorokins undskyldning var nok, for hun fik i hvert fald godkendt sin prøveløsladelse og kan se frem til at komme på fri fod engang i midten af februar.

Ifølge New York Post har Sorokin udtalt, at hun har planer om at bo hos en mandlig ven i New York, når hun bliver prøveløsladt, men ifølge det amerikanske medie tyder meget på, at hun vil blive deporteret til Tyskland, hvor hendes familie flyttede til fra Rusland, da Sorokin var teenager.

Sorokin fortalte i forbindelse med sin høring, at hun har planer om at skrive en bog, når hun bliver løsladt. Du kan læse mere om 'den falske arving' her.