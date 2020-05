Dem, der vælger at benytte retten til at tage en tur på stranden i amerikanske Los Angeles, kan ikke bare gøre, som de plejede at gøre, da offentligheden blev forbudt at gå derned for to måneder siden.

For godt nok har byen åbnet hele 120 kilometer strande, men det er sket med mange restriktioner på grund af coronavirusfaren.

De besøgende har lov til at gå, løbe, svømme og surfe, men de kan ikke ligge på stranden og slikke solskin eller holde picnic. Det siger loven, som den ser ud lige nu.

Selv om borgerne ikke er strømmet til de nu åbne strande, er det alligevel rart at føle den kølige brise fra Stillehavet, skriver Sky News, der citerer en strandgæst, Maria Castro:

Livredderne kommer også på plads. Foto: VALERIE MACON

»Det føles som en stor dag,« siger hun. »Du kan se, at folk stadigvæk er en smule bange, og det er måske en god ting. Det er i hvert fald dejligt at være tilbage.«

Det sker i stærk kontrast til synet på strandene i naboamtet, Orange County, hvor strandene blev invaderet af gæster i de seneste par uger. Alt for mange havde ikke mundbind med sig, og afstanden til de andre gæster var ikke noget, man gik op i.

I realiteten har de indbyggere i Los Angeles, som bare ikke kunne undvære stranden, kunnet køre uden for byen. Både nord og syd for millionbyen har strandene været åbne i flere uger.

Først i den kommende weekend vil det vise sig, om borgerne i selve L.A. kan efterleve restriktionerne.