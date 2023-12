Julen varer lige til påske.

Og flere steder frygter man lidt, at verdens problemer går ind og påvirker verdens forsendelser, som i sidste ende kan forsinke julegaverne.

Det skriver norske E24.

Der er tale om en varslet krise i Panama og en anspændt situation i Mellemøsten, som lige nu risikerer at begrænse to af verdens vigtigste skibskanaler op til jul.

Ifølge analysegruppen MDS Transmodal passerer mere end halvdelen af ​​al forsendelsesvolumen mellem Asien og Nordamerika gennem en af ​​de to kanaler.

Og det kommer til at gå ud over julen.

»Der er varer, som simpelthen ikke når frem i tide til jul,« siger Marco Forgione, direktør for Institute of Export and International Trade til Financial Times.

Det kan blive værre, hvis situationen for fragtskibe gennem Suezkanalen forværres, mener importdirektøren.

I løbet af efteråret gav alvorlig tørke problemer for trafikken i Panamakanalen.

Normalt krydser 36 skibe den menneskeskabte kanal hver dag. På grund af det, der omtales som den værste tørke i 70 år, blandt andet som følge af vejrfænomenet El Niño, er der nu langt færre overfarter.

I februar forventes det at være faldet til blot 18 overfarter om dagen, ifølge brancheavisen TradeWinds, der henviser til et cirkulære fra Panama Canal Authority.

Uregistrerede skibe måtte i gennemsnit vente 12 dage på at passere kanalen i den første uge af december.

I samme uge passerede 167 skibe gennem kanalen. Der er 71 færre end sidste år, ifølge Marine Traffic.

Flere peger på, at et eventuelt stop i de to kanaler samtidig kan gøre logistikken meget kompliceret.

»Hvis passagen gennem Suez bliver vanskelig, kan det udover Panamakanalen føre til alvorlige forstyrrelser,« siger Rolf Habben Jansen, administrerende direktør i den tyske koncern Hapag-Lloyd til Financial Times.