De havde deres første date sammen, blev forlovet på samme tid, og nu forbereder begge par sig på at blive gift i den kommende weekend.

Jo, de er enæggede tvillinger, alle fire. Krissie og Kassie Bevier skal giftes med de ligeledes enæggede tvillinger Zack og Nick Lewan den 3. og 4. august i Michigan. USA. Det skriver Jackson Citizen Patriot.

Krissie og Zack skal som de første smedes i hymens lænker fredag, mens Kassie og Nick bliver gift på lørdag. Og de fire holder fælles reception lørdag aften.

»Jeg kan næsten ikke tro, at det er ved at ske,« siger Nick Lewan til tv-stationen WILX-TV.

Kassie Bevier mødte Nick Lewan første gang på universitetet for fire år siden. Deres professor spurgte, om der var nogen tvillinger i klassen. Kassie og Nick rakte begge hånden i vejret.

De inviterede deres tvillinger til deres første date en søndag morgen, og det varede ikke længe, før Krissie og Zack begyndte at date. Det skriver New York Post.

Nick og Zack Lewan friede til de to Beviers-søstre på en udflugt sidste sommer.

Parrene vil flytte ind i samme lejlighed, når ægteskabet er en realitet.

De to søstre har planer om at færdiggøre deres studier ved universitetet i Michigan, mens Nick Lewan skal færdiggøre sit studium fra universitetet i Oakland. Hans tvilling, Zack, er den eneste med et regulært job. Han arbejder i et energi-selskab.

»Vi er individualister. Det er vi alle sammen,« siger Zack Lewan. »Vi arbejder med forskellige ting, og vi har forskellige interesser. Vi respekterer blot hinanden for disse forskelligheder.«

Parrene siger, at det går så godt for dem, fordi de er vokset op med identiske familieværdier.

»Det er helt specielt at være tvilling, og når man møder nogen, som forstår det, er det stort,« siger Krissie Bevier.