Politiet i London har optrevlet en spektakulær sag, hvor enæggede trillinger forsøgte at udnytte ligheden i deres DNA til at undslippe straf.

De tre brødre er 28 år gamle og var tiltalt for i uskøn forening at have forsynet den kriminelle underverden med våben med den hensigt at forvolde fare for andres liv.

Ricky and Ralston Gabriel, begge semi-professionelle fodboldspillere, blev fredag idømt 14 års fængsel hver ved en domstol i London, mens deres bror, Reiss, blev sendt 18 år i fængsel, da han udover tiltalen for våbensagen også blev kendt skyldig i tre andre sager. Det skriver CNN.

De enæggede trillinger gjorde ellers, hvad de kunne, for at undgå lovens lange arm.

De tre brødre var de sidste af en gruppe på otte mænd, som blev tiltalt for at have forsynet en ekstremt farlig kriminel, Aron Thomas hedder han, med en Uzi-maskinpistol, en fuldautomatisk pistol og en ladt revolver samt ammunition tilbage i april 2017.

Politiet fandt DNA-spor på våbnene, som forbandt de enæggede trillinger til sagen.

Men da brødrenes DNA er identisk, var det umuligt for politiet at knytte dem alle tre til sagen, selv om det var politiets teori, at de alle var involverede.

Scotland Yard-efterforskeren Driss Hayoukane siger:

»Trioen forsøgte at udnytte deres identiske DNA og udseende til at undslippe konsekvenserne af deres handlinger, men hårdt arbejde fra vores efterforskningshold forhindrede deres forsøg.«

Efterforskerne overvågede trillingerne og sammen med oplysninger fra deres mobiltelefoner, lykkedes det politiet at knytte alle tre brødre til våbenleveringen til den hårdkogte kriminelle, Aron Thomas, som sidste år blev idømt livstid i samme sagskompleks.