Normalt elsker præsidenten at have sit ansigt og navn på en fed succes. Men i dette tilfælde er han nok helst fri.

Alene i forsalg har Mary L. Trumps lidet flatterende bog om den berømte onkel, Donald Trump således slået alle rekorder. Og ifølge avisen The Washington Post er præsidenten rødglødende.

Mens sikkerhedsrådgiver John Boltons anti-Trump bog 'The Room Where it Happened' forsigtigt rundede 800.000 eksemplarer på en måned i butikkerne, tog det blot én dag for Mary Trump at sælge over en million eksemplarer af sin bog 'Too Much and Never Enough'.

Og bogen, hvori Mary Trump som klinisk psykolog analyserer sin kendte onkel, ligger fortsat nummer ét på samtlige amerikanske boglister.

Mary Trump hitter med sin bog 'Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man'. Foto: MICHAEL REYNOLDS / EPA Vis mere Mary Trump hitter med sin bog 'Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man'. Foto: MICHAEL REYNOLDS / EPA

Undertitlen for Mary Trumps bog er 'Sådan skabte min familie verdens farligste mand'. Og i en række interview med USAs største medier lægger Mary Trump, der er datter af præsidentens storebror, Frank Jr., ikke fingre imellem.

»Hvis min onkel bliver genvalgt, er ikke alene USA men hele verden i fare. Han er villig til at gøre hvad som helst for egen vinding. Og han har allerede omskabt USA til en kæmpemæssig version af vores egen dysfunktionelle familie,« siger Mary L. Trump i et helt nyt interview med USAs største radiokanal NPR - National Public Radio.

Og hun fortsætter:

»Lige meget hvor slemt min onkel fejlede, så blev han altid belønnet på grotesk manér. Og sådan fortsætter tendensen i Det Hvide Hus. Præsident Donald Trump bliver beskyttet imod sine egne katastrofer. Forskellen er selvfølgelig bare, at konsekvenserne nu er langt større. Det er bogstaveligt et spørgsmål om liv og død.«

Mary Trump hitter med sin nye bog om onklen, Donald Trump. Foto: ABC Vis mere Mary Trump hitter med sin nye bog om onklen, Donald Trump. Foto: ABC

I interviewet med NPR afslører Mary Trump ikke overraskende, at hun til valget 3. november vil stemme på Donald Trumps demokratiske modkandidat, Joe Biden.

Og i en helt ny meningsmåling foretaget af det respekterede Quinnipiac University har Mary Trump og andre potentielle Joe Biden-vælgere god grund til optimisme.

Således mener kun 36 procent af de godt 1.500 adspurgte vælgere i dag, at Donald Trump klarer jobbet i Det Hvide Hus 'godt' eller blot 'tilfredsstillende'.

Det er en nedgang fra 42 procent for blot en måned siden.

Donald Trump er nummer to fra højre. Faderen Fred Trump ses i centrum. Foto: Mary Trumps bog Vis mere Donald Trump er nummer to fra højre. Faderen Fred Trump ses i centrum. Foto: Mary Trumps bog

Og mens befolkningen støtte falder, stiger både arbejdsløsheden og antallet af Covid-19-døde.

Således er snart 140.000 amerikanere døde med Covid-19. Og antallet af arbejdsløse amerikanere er netop steget til knap 13 millioner.