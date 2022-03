Det er nu én uge siden, at verden vågnede til en nyhed, der fik folk til at spærre øjnene op:

Vladimir Putin havde gjort alvor af sine trusler, og den russiske hær var allerede i gang med at angribe Ukraine.

Siden har vi hver dag fulgt krigens udvikling, russernes vej mod Kyiv og ukrainernes ukuelige forsvarsvilje.

Men hvad er konklusionen efter den første uge? Hvor har russerne haft succes, og hvor er ukrainerne lykkedes med at holde stand?

Det forsøger B.T. at svare på her, og det gør vi med udgangspunkt i to forskellige billeder.

Første billede viser, hvor langt – markeret med rød farve – den russiske hær var kommet ind i Ukraine om aftenen i torsdags.

Kortet viser, hvor langt russerne var kommet 24. februar om aftenen. Samme dag, som russerne havde påbegyndt invasionen. Foto: Den amerikanske tænketank Institut for Krigsstudier Vis mere Kortet viser, hvor langt russerne var kommet 24. februar om aftenen. Samme dag, som russerne havde påbegyndt invasionen. Foto: Den amerikanske tænketank Institut for Krigsstudier

Det næste billede viser så, hvor meget ukrainsk jord russerne havde kontrol over tirsdag – fem dage efter det første billede.

Her ses et Ukraine-kort fra tirsdag. De røde felter markerer, hvor langt Rusland er kommet, og de sorte ringe viser de steder, der er særlig interessante at følge. Foto: Den amerikanske tænketank Institut for Krigsstudier Vis mere Her ses et Ukraine-kort fra tirsdag. De røde felter markerer, hvor langt Rusland er kommet, og de sorte ringe viser de steder, der er særlig interessante at følge. Foto: Den amerikanske tænketank Institut for Krigsstudier

B.T. har sat tre ringe, og de indikerer tre steder, som Anders Puck Nielsen, der er militærforsker ved Forsvarsakademiet med speciale i Rusland og Ukraine, mener er interessante, når det kommer til russernes foreløbige succeser og nederlag.

Her må den russiske hær og Putin være skuffede:

»Der er ingen tvivl om, at det har set meget svært ud i de to store byer Kyiv og Kharkiv. Mange troede nok, at de ville overtage byerne hurtigt, men det har bestemt ikke været tilfældet. Som man kan se på kortene, har de kun rykket sig lidt tættere på de to byer,« fortæller Anders Puck Nielsen.

Begge byer er stadig under fuldstændig ukrainsk kontrol, men i de to tilfælde er den russiske hær massivt til stede tæt på byerne, og især Kharkiv har været udsat for voldsomme bombeangreb.

Denne boligblok er blevet ramt af et missil fra russerne i Kharkiv. Foto: STATE EMERGENCY SERVICE Vis mere Denne boligblok er blevet ramt af et missil fra russerne i Kharkiv. Foto: STATE EMERGENCY SERVICE

Ventetiden kan både være til fordel for ukrainerne og russerne, fortæller Anders Puck Nielsen.

For hver dag der går, får ukrainerne nemlig flere frivillige i hæren, producerer flere molotovcocktails og skaber et bedre forsvar i de to byer.

Men er der mad og medicin nok?

»Problemet for ukrainerne kan være, at de simpelthen løber tør for fornødenheder. Hvis russerne omringer byen, kan ukrainerne ende med at sulte, mens russerne begynder at bombe mere, end de har gjort nu. Og så siger det sig selv,« siger Anders Puck Nielsen.

Her må den russiske hær og Putin være tilfreds:

»Skal man pege på, hvor det er gået godt, er syden et godt bud. De kom nede fra Krim, og de har stille og roligt taget mere og mere jord,« siger Anders Puck Nielsen.

Som billede nummer to viser, har det røde felt i Sydukraine vokset sig større og større, og lige nu er russerne tæt på at kunne forbinde deres tropper ved Krim og Donbas, hvis de får overtaget ved Mariupol.

Og det kan få fatale konsekvenser for ukrainerne.

»Hvis eller når man får den fælles front, kan man begynde at gå hårdere til den ukrainske hær, som er stærkt repræsenteret i den østlige del af landet,« siger Anders Puck Nielsen.

Der er dog ét centralt spørgsmål, der for militæreksperten er vigtige, som vil bestemme, hvordan krigen udvikler sig:

Bliver Putin mere brutal?

»Selvom vi alle er enige om, at Putin er vanvittig, så har han holdt igen. Man har bombet forskellige byer, men det kan blive langt værre. Det skete eksempelvis i Syrien, hvor det blev meget brutalt, og hvis Putin vælger at gå den vej, så ændrer krigen ret hurtigt karakter,« siger Anders Puck Nielsen.