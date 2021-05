Vaccineskepsis er størst på Cypern, hvor to tredjedele af indbyggerne ikke ønsker at få vaccination i år.

Der er stadig udbredt skepsis over for vaccinationer mod covid-19 i EU. I en omfattende undersøgelse siger en ud af tre EU-borgere, at de ikke ønsker at lade sig vaccinere i år.

Skepsissen over for vaccinen er størst på Cypern, hvor to tredjedele af indbyggere ikke ønsker at få en vaccine i år.

Omkring 26 procent af cyprioterne siger, at de aldrig vil tage en vaccine, mens 40 procent vil tage den senere end 2021, viser undersøgelsen fra Eurobarometer.

Omkring 27.000 personer har deltaget undersøgelsen, som blev udført i de 27 EU-lande mellem 12. februar og 11. marts i år. Resultaterne er først blevet offentliggjort i denne uge. Den er baseret på både mundtlige og personlige spørgsmål samt på onlinespørgsmål.

Også i Bulgarien, Kroatien, Polen, Rumænien og Ungarn er det mest almindelige svar, at vaccinationerne kan vente til efter 2021.

I disse lande er det færre end én ud af fire, som siger, at de vil tage vaccinerne hurtigst muligt, hvis en godkendt covid-19-vaccine er tilgængelig for dem.

- Dette undergraver EU's mål om at opnå flokimmunitet i år, siger EU-Kommissionens repræsentant i Wien, Martin Selmayr.

De, som er ivrigst efter at blive vaccineret, er i Norden og i det nordvestlige EU.

I Irland siger syv ud af ti, at de vil tage imod en godkendt vaccine så hurtigt som muligt.

I Danmark, Finland, Sverige og Holland er det over 60 procent, som svarer det samme. I disse lande er det seks procent eller færre, som siger, at de aldrig vil tage vaccinen.

/ritzau/dpa