Herhjemme kunne vi i løbet af foråret følge med i, hvordan man i Spanien kæmpede med at få bugt med coronavirussen.

I midten af maj var lidt over 25.000 spaniere døde, men samtidig var coronavirussen også langt om længe mere eller mindre elimineret fra samfundet.

Nu skriver kalenderen 21. september, og desværre er Spanien igen i en situation, hvor alt, alt, alt for mange er smittede med den verdensomspændende virus.

Appelsinlandet er igen i knæ, og i fredags fik 37 bydele i Madrid den hårdeste af alle restriktioner:

Bliv hjemme og gå kun ud af døren, hvis du skal på arbejde, i skole eller til lægen.

Sagen er nemlig den, at de 37 bydele har registreret mere end 1.000 nye tilfælde per 100.000 indbyggere de seneste to uger.

Med andre ord: Går der 100 personer på gaden, er mere end en af dem smittet med coronavirussen.

Ser vi på den hårdest ramte kommune i Danmark – Ishøj Kommune – har den til sammenligning 'kun' 251 smittede per 100.000 indbyggere.

Civil Defence members inform residents on the new restrictions imposed in the neighbourhood under partial lockdown of Usera, in Madrid, early on September 21, 2020. - A million people in and around the Spanish capital today were under new "stay-at-home" orders to contain another coronavirus surge. The restrictions in Madrid will last for two weeks starting today, affecting people living mainly in densely populated, low-income neighbourhoods who will be allowed only to travel for essential reasons such as work, medical care or taking children to school. (Photo by OSCAR DEL POZO / AFP) Foto: OSCAR DEL POZO Vis mere Civil Defence members inform residents on the new restrictions imposed in the neighbourhood under partial lockdown of Usera, in Madrid, early on September 21, 2020. - A million people in and around the Spanish capital today were under new "stay-at-home" orders to contain another coronavirus surge. The restrictions in Madrid will last for two weeks starting today, affecting people living mainly in densely populated, low-income neighbourhoods who will be allowed only to travel for essential reasons such as work, medical care or taking children to school. (Photo by OSCAR DEL POZO / AFP) Foto: OSCAR DEL POZO

Nedlukningen af de 37 bydele rammer omkring 850.000 madrilenere, der desuden heller ikke må samles mere end seks personer i hjemmet eller uden for hjemmet.

Det er dog ikke alle, der er tilfredse med de ekstreme restriktioner.

»Hvad er meningen med at spærre folk inde i de områder, de bor i, men samtidig tillade dem at tage på arbejde i overfyldte metroer,« siger en borger i en af de berørte bydele til den spanske tv-station TVE ifølge DR.

Faktisk gik tusinder af madrilenere i de ramte bydele søndag på gaden for at demonstrere.

Her ses en mand til en af demonstrationerne Foto: SERGIO PEREZ Vis mere Her ses en mand til en af demonstrationerne Foto: SERGIO PEREZ

Og hvorfor så det?

Indbyggerne i de fattige bydele mener, at regionspræsidenten, Isabel Díaz Ayuso, spredte had og frygt, da hun i sidste uge udtalte, at den store smittespredning blandt andet skyldtes »migranternes måde at leve på«, da der bor mange migranter i de fattige bydele.

Spanien er det land i Europa, der lige nu er hårdest ramt af virussen, og de seneste dage har man i det sydeuropæiske land registreret mere end 10.000 nye smittede om dagen.