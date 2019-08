Det skulle have været en hyggelig safaritur i Taurus-bjergene i Tyrkiet, men det endte med en tragedie.

Tirsdag kørte en Fiat-minibus ud over en klippe, og i den sad 11 personer.

Af dem er en hollandsk turist død. Det skriver det hollandske medie RTL Nieuws.

Det er en 46-årig mand fra Utrecht, og han var på tur sammen med sin kone og sine to børn.

De er også alle tre kommet til skade, men det står ikke klart, hvor slemt det er gået ud over dem.

Angiveligt er bilen røget ud over en klippe og røget 20 meter ned. Chaufføren er lokal fra feriebyen Alanya.

Han siger, at han mistede kontrollen over rettet, og at bilen dernæst kørte ud over klippen.

Politiet valgte at anholde chaufføren for at tage ham med til afhøring på politistationen. Men man undersøger nu nærmere, hvordan uheldet kunne ske.

Den første melding lyder på, at de andre personer i minibussen var to fra Litauen, to fra Rusland og så fire fra Tyrkiet inklusive chaufføren.

Fire af dem er ifølge Telegraaf kommet meget slemt til skade, men det er uklart, hvem der er tale om.

Det er heller ikke oplyst, hvorvidt den afdøde hollænder tæller som en af dem, der er kommet slemt til skade.

Det har tidligere været et samtaleemne, at de safari-ture godt kan være lidt vilde, fordi chaufførerne kører hensynsløst, skriver det hollandske medie.