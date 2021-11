De er langt fremme med den teknologiske udvikling i Sydkorea. Så langt, at de for alvor planlægger at indsætte dronetaxier mellem hovedstaden, Seoul, og dens lufthavn allerede i 2025.

For at flyve med de såkaldte 'urban air mobility vehicles' (UAM), som de kaldes på engelsk, har de torsdag 11. november demonstreret et system til at kontrollere lufttrafikken.

Landets transportministerium anslår, at dronetaxierne vil kappe to tredjedele af tiden af en tur, når det gælder afstande på mellem 30 og 50 kilometer. En tur med en dronetaxi tager således kun 20 minutter, hvor en biltur vil tage mindst en time. Det skriver Reuters.

»Eftersom dronetaxierne formentlig bliver en almindelig transportform for borgernes daglige liv, er det absolut nødvendigt, at vi tester og prøver servicen af i forskellige situationer,« siger transportminister Nog Hyeong-ouk i en udtalelse.

Testpiloten Damian Hischier flyver over Gimpo-lufthavnen i Seoul i Sydkorea. Foto: ANTHONY WALLACE Vis mere Testpiloten Damian Hischier flyver over Gimpo-lufthavnen i Seoul i Sydkorea. Foto: ANTHONY WALLACE

Han var selv til stede ved demonstrationen torsdag, der foregik i Seouls lufthavn.

En pilot fløj et topersoners fly, lavet af det tyske Volocopter, i Gimpo-lufthavnen. Han testede og demonstrerede det.

Volocopteren drives af flere rotorer, mens en helikopter normalt kun har en enkelt. Det gør det muligt at lette og lande vertikalt. Fartøjet kan styres af en pilot – eller det kan fjernstyres fra jorden.

Myndighederne kræver dog, at der altid skal være en pilot om bord på UAMerne, når der er passagerer med. Det vil højne sikkerheden og gøre det hele mere acceptabelt for kunderne.

Piloten træder ud af flyet Volocopter 2X under en demonstration af UAMer i Gimpo-lufthavnen i Seoul i Sydkorea. Foto: HEO RAN Vis mere Piloten træder ud af flyet Volocopter 2X under en demonstration af UAMer i Gimpo-lufthavnen i Seoul i Sydkorea. Foto: HEO RAN

Sydkorea viste også en model af deres eget fartøj ved demonstrationen. En prototype forventes at begynde sine testflyvninger næste år. De håber på at udvikle en UAM med plads til fem personer, lyder det fra transportministeriet.

Der blev også demonstreret udstyr til at opdage og styre trafikken med dronetaxier, ligesom det patenterede belysningssystem for landingspladser til UAM blev vist frem.

Turen fra lufthavnen til bymidten i Seoul vil koste 110.000 won, når de kommercielle flyvninger starter i 2025. Det er 600 danske kroner. Men prisen vil falde til 110 kroner i 2035, hvor markedet bliver almindeligt.