Mere end 1.300 er døde. Næsten 500 af dem af børn.

En tredjedel af landet er under vand. Omkring 33 millioner mennesker er ramt.

Sagt med andre ord: Pakistan befinder sig i en uoverskuelig og omfattende krise, efter landet i løbet af sommeren er blevet ramt af voldsomme oversvømmelser.

Årsagen er, at monsunregnen har været særlig strid i år, samtidig med at en masse gletsjere i Pakistans nordlige bjergregioner er smeltet.

Oversvømmelserne, der er blevet kaldt 'apokalyptiske', har druknet hele landsbyer, gjort millioner pakistanere til flygtninge i deres eget land og altså dræbt mere end tusind indbyggere.

På de sociale medier florerer der samtidig videoer af de ekstreme vandmasser, der bevæger sig gennem de pakistanske byer og tager alt fra bygninger til biler med sig.

Pakistan er ramt af alvorlige oversvømmelser. Det skyldes ekstreme mængder regn og smeltende gletsjere i Pakistans nordlige bjergregioner. Vandmasserne har berørt 33 millioner mennesker. Mindst 1.290 personer er omkommet, herunder 453 børn. Foto: FIDA HUSSAIN

Det har samtidig den konsekvens, at man i mange byer oplever stigende sygdomsudbrud af diarré, polio, malaria og covid-19 grundet forringede vand- og sanitetsforhold.

Situationen er så ekstrem, at WHO ser 'malaria af epidemiske proportioner' i Pakistan, lyder det fra Palitha Gunarathna Mahipala, WHOs Pakistan-repræsentant.

Men det er ikke kun inden for landets grænser, at oversvømmelserne vil sætte sine grimme aftryk.

Nej, for rent økonomisk har de store vandmængder så stor en effekt, at de uden tvivl vil blive mærket i Danmark.

Det drejer sig nemlig om Pakistans store eksportmarkeder.

Det sydasiatiske land står nemlig eksempelvis for omkring ni procent af den totale eksport af ris.

Men også markeder som bomuld, hvede og de lækre, saftige mangoer er noget, som pakistanerne i stor stil sælger til resten af verdenen.

Og af gode grunde er det svært at opretholde sådan en eksport, når en tredjedel af landet er oversvømmet, og man befinder sig i det, man selv ynder at kalde 'en national krise'.

Pakistan er ramt af alvorlige oversvømmelser. Det skyldes ekstreme mængder regn og smeltende gletsjere i Pakistans nordlige bjergregioner. Vandmasserne har berørt 33 millioner mennesker. Mindst 1.290 personer er omkommet, herunder 453 børn. Foto: FAYAZ AZIZ

Når så markant en eksportør 'ryger ud af regnskabet', får det straks konsekvenser for den globale økonomi og priserne.

Det fortæller Henning Otte Hansen, der er seniorrådgiver på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi og Københavns Universitet.

»Globaliseringen har blandt andet den effekt, at vi er mere afhængige af andre lande, og mindre eksport betyder ganske enkelt, at priserne vil stige. Så ja, det vil helt sikkert presse priserne op på eksempelvis ris,« siger han.

Pakistan producerer fem procent af alt bomuld og 2,5 procent af alt hvede i verdenen.

Og så minder Henning Otte Hansen om, at vi har et ganske målbart og dugfriskt eksempel på ovenstående.

»Vi har jo set ret voldsomme prisstigninger på korn efter Rusland invaderede Ukraine, som var storeksportør på det marked. Det er uundgåeligt,« siger han.

Oversvømmelserne har ført til skader for mindst 75 milliarder kroner ifølge myndigheders vurderinger. For eksempel er infrastruktur som veje og broer ødelagt.

WHO vurderer, at omkring 634.000 pakistanere lever i midlertidige lejre. Tallet kan være højere, fordi der er dårlig adgang til visse områder. 6,4 millioner har ifølge WHO brug for humanitær hjælp.