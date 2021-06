En tornado er indtruffet i det sydøstlige Tjekkiet og har efterladt huse raseret ned til grunden, mens over 100 er tilskadekomne, og flere kan have mistet livet.

Det oplyser talsperson for den regionale beredskabstjeneste Michaela Bothova og indenrigsminister Jan Hamacek.

Indenrigsministeren forventer, at nogle har mistet livet, og regeringen overvejer at sætte hæren ind for at få yderligere hjælp, siger Hamacek.

Redningsmandskab, der er specialiseret i at finde mennesker under vragrester, er på vej til området.

»Alle tilgængelige redningsenheder er i gang og rykker til Hodonin-regionen, hvor adskillige kommuner er ramt af en tornado,« skriver Jan Hamacek på Twitter.

Talsperson Michaela Bothova estimerer, at 100-150 er tilskadekomne.

»Det spænder fra børn til ældre,« siger hun.

Redningsmandskab fra nabolandene Slovakiet og Østrig er på vej for at hjælpe.

Tornadoen har ramt flere byer, herunder Hodonin, der ligger på grænsen til Slovakiet.

Videoer fra Hodonin på sociale medier viser ødelagte bygninger og biler, træer, der er væltet, og flere brande.

Hospitalet i Hodonin har taget dusinvis af tilskadekomne borgere ind torsdag.

/ritzau/AFP