Man skal være varsom med de ord, man bruger om krigen i Ukraine.

Det har den populære og tidligere borgmester Yevgeny Roizman måtte sande, efter han torsdag morgen er blevet ført ud af sin lejlighed af politiet. Det skriver BBC.

Han var ellers en af de sidste tilbageværende fremtrædende oppositionspolitikere i Rusland, som hverken er blevet dræbt, arresteret eller tvunget ud af landet.

Men én enkelt sætning – nærmere bestemt tre ord – har sendt Roizman en dyster vej.

Nemlig »invasionen af Ukraine.«

De ord har indledt en alvorlig straffesag, som kan koste ham op mod fem års fængsel. Det skyldes, at han med disse ord »miskrediterer de russiske væbnede styrker.« Selv at bruge ordene »krig« eller »invasion« her kan føre til besøg fra politiet.

Yevgeny Roizman var en populær oppositionspolitiker, der opnåede sjælden valgsucces. Han fungerede som borgmester mellem 2013 og 2018 i Jekaterinburg – Ruslands fjerdestørste by. Roizman er ofte blevet spurgt om, hvorfor han ikke er flygtet fra Rusland, som så mange af hans medaktivister.

»Jeg kan ikke flygte. Det er uacceptabelt for mig at gøre det,« sagde han tilbage i marts.