Aldrig før har FN registreret flere mennesker på flugt end i slutningen af 2019. Flest søger til nabolande.

En procent af verdens befolkning eller 79,5 millioner mennesker var ved udgangen af 2019 på flugt.

Tallet er rekordhøjt og er et tegn på et "tumultarisk" årti med mange fordrevne som følge af krig og forfølgelse.

Sådan lyder det torsdag i en udmelding fra FN's flygtningeorganisation, UNHCR, på baggrund af nye tal.

Antallet af fordrevne er steget med ni millioner siden sidste år. Det er tæt på dobbelt så stort som i 2010, hvor det var 41 millioner fordrevne.

Syrere, venezuelanere, afghanere, sydsudanere og statsløse rohingyaer fra Myanmar ligger øverst på listen over de fordrevne befolkningsgrupper.

De 79,5 millioner tæller både flygtninge, asylansøgere og internt fordrevne, står der i UNHCR's årlige rapport Global Trends.

- Tallet på næsten 80 millioner - som er det højeste UNHCR nogensinde har registreret, siden man begyndte at lave den form statistik - giver selvfølgelig grund til store bekymringer, siger Filippo Grandi, som er FN's flygtningehøjkommissær.

På et pressemøde gør han derudover opmærksom på, at 73 procent søger tilflugt i et naboland.

Det bryder ifølge Grandi med den fremherskende opfattelse, at størstedelen søger til vestlige lande.

- Dette er et globalt problem, et problem for alle lande. Men det er et problem, der mest direkte udfordrer de fattige lande. Ikke de rige lande - på trods af retorikken, siger han.

Optællingen inkluderer fem millioner venezuelanere, som er på flugt i et land præget af dyb politisk og økonomisk krise under præsident Nicolas Maduro.

Her er 3,6 millioner fordrevne, som ikke tidligere blev talt med, nu en del af statistikken, da de vurderes at have brug for international beskyttelse. For 20 år siden var Venezuela Sydamerikas rigeste land.

De fleste fra Venezuela er taget til Colombia, Peru, Ecuador, Brasilien og Chile. Mellem 30.000 og 50.000 er vendt tilbage siden april.

Mens det samlede antal fordrevne aldrig før har nået et højere niveau, har begrænsninger i bevægelsesfriheden som følge af Covid-19 dog forsinket udviklingen på det seneste. Det oplyser UNHCR.

/ritzau/Reuters