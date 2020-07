En situation fra en Black Lives Matter-demonstration i den amerikanske by Salem i delstaten Oregon har fået stor opmærksomhed i USA.

Den omtalte situation er blevet fanget på mere end et kamera. Nu er der en strid i gang om, hvad det egentlig er, der er fundet sted.

På en video, som er gået viralt, kan man se en del af optrinnet udspille sig.

En række af maskerede betjente fra Oregons statspoliti står mellem Black Lives Matter-demonstrationen og en lille skare af moddemonstranter.

En af betjentene bevæger sig hen til en ældre moddemonstrant, der er iklædt sort T-shirt, jeans og sort kasket og har et hvidt skæg.

Betjentens venstre hånd er bag ryggen, hans højre er hævet op foran brystet i en gestus til den ældre moddemonstrant, hvis T-shirt har teksten 'Black Bikes Matter'.

Betjentens gestus med højre hånd er den, der har fået debatten til at rase og Oregon State Police til at komme med en officiel udmelding.

Den højre hånd er kortvarigt på videoen formet således, at højre pegefinger rammer højre tommelfinger, hvorved et hul formes. De resterende tre fingre stritter ud i luften. Også kendt som et såkaldt 'o.k.'-tegn.

En betjents gestus ved en Black Lives Matter-demonstration har fået sindene i kog i USA.

Men sådan er betjentens gerning ikke blevet tolket alle steder.

For netop 'o.k.'-tegnet er de seneste år blevet overtaget af den yderste højrefløj – blandt andet i USA.

Her har det fået en helt anden betydning, hvor de tre strittende fingre symboliserer et 'W', og pegefinger og tommelfinger tilsammen udgør et 'P'.

Sammen danner de et tegn for 'white power'.

Et par medlemmer af en gruppe på den yderste amerikanske højrefløj benytter sig af 'OK'-tegnet til at signalere 'White Power' ved en hyldest til Adolf Hitler i Arkansas i 2019. Foto: JIM URQUHART Vis mere Et par medlemmer af en gruppe på den yderste amerikanske højrefløj benytter sig af 'OK'-tegnet til at signalere 'White Power' ved en hyldest til Adolf Hitler i Arkansas i 2019. Foto: JIM URQUHART

Tegnet bruges ofte af nynazister.

Videoen af betjenten i Salem er blevet delt voldsomt på sociale medier. En enkelt udgave af den er blevet afspillet mere end 3,5 millioner gange.

Det har fået adskillige store medier som NBC News og Daily Mail samt en række lokalmedier til at beskrive sagen.

Betjentens gestus bliver flere steder tolket som værende en direkte og meget offentlig tilkendegivelse af sympati for det yderste højre i USA fra politiets side.

@ORStatePolice Flashing a "White Power" Sign at a Proud Boy and hugging him, during a Black Lives Matter event. #SalemOregon #SalemOR #Oregon #ReclaimThe4th pic.twitter.com/D7EGxNKSS2 — Nat (@ToshiiLynn) July 5, 2020

Og eksempelvis NBC News har valgt ikke at bringe videoen af øjeblikket, da man ikke ønsker at fremme hadefuld kultur, som det skrives.

Kritikken har fået Oregon State Police til at udgive deres egen udgave af situationen.

Den er filmet fra en af betjentenes kropskamera og viser det, der udspiller sig i sekunderne inden, den virale video begynder.

Her kan man se, hvordan den ældre moddemonstrant bliver skubbet hårdt, så han på ganske dramatisk vis falder til jorden.

Den ældre herre får dog hurtigt rystet faldet af sig. Og på et tidspunkt ikke længe efter ser det ud til, at den betjent, som er under anklage, lige vil tjekke, om manden har det fint.

Det gør han blandt andet ved at vise den føromtalte gestus, hvorefter den ældre moddemonstrant kort klapper ham på skulderen, som for at sige tak.

Og netop det er forklaringen fra Oregon State Police, som blankt afviser, at der skulle være tale om en hadefuld gerning fra betjenten.

'Oregon State Police fordømmer alle former for racistisk opførsel og tillader ikke opførsel fra vores betjente og ansatte, der udviser sympati for hvidt overherredømme. Den Oregon State Police-betjent, som er blevet fanget på videoen, udførte ingen form for sympati med hvidt overherredømme, hverken implicit eller eksplicit,' lyder det i en udtalelse fra statspolitiet.

Det er ikke første gang, en betjent i USA er blevet undersøgt for potentielt at lave en 'white power'-gestus ved en demonstration efter George Floyds død.

I slutningen af maj blev en betjent i New York fanget på video, mens personen viste 'o.k.'-tegnet.

Der blev efterfølgende åbnet en undersøgelse af sagen.

Det samme gjorde politiet i Oregon, efter videoen fra Salem gik viralt. Men den er allerede afsluttet med ovenstående udtalelse.

Mens der ikke er udsigt til en yderligere undersøgelse af den omtalte betjent, så ser der ud til at komme et retsligt efterspil for den demonstrant, som skubbede den ældre moddemonstrant i jorden.

50-årige Christopher Davis blev anholdt efter skubbet. Han kan potentielt blive sigtet for uroskabende opførsel og chikane.