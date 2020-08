En person blev sent lørdag fundet skudt og dræbt i den amerikanske by Portland.

Politiet er nu ved at undersøge, om det kan have en forbindelse til de optøjer, der samtidig fandt sted i området, hvor støtter af præsident Donald Trump og moddemonstranter stødte sammen.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

En lang karavane af Trump-støtter, der kom rullende i omkring 600 biler, kørte lørdag for tredje dag i træk gennem byen for at vise opbakning til præsidenten.

Men da de nærmede sig byens centrum, blev de mødt af moddemonstranter, der forsøgte at stoppe dem og blokere deres vej.

Ifølge AP viser videoklip fra stedet, at der opstod sporadiske kampe mellem de to parter, og nogle Trump-støtter skal have skudt paintball-kugler mod deres modstandere.

Det var under de sammenstød, at der pludselig blev hørt skud.

»Betjente fra Portland Politi hørte skud fra området ved Southeast 3rd Avenue og Southwest Alder Street. De reagerede og lokaliserede et offer med skudsår i brystet,« lyder det i en udtalelse fra politiet.

Offeret blev kort efter erklæret død.

Der er endnu ingen anholdt i sagen.

De seneste måneder har Portland hyppigt lagt gader til demonstrationer, som i flere tilfælde har taget en voldelig drejning, skriver Reuters.