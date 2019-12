Mindst en person meldes at være død, efter en vulkan på den populære turistdestination White Island i New Zealand gik i udbrud mandag.

Derudover savnes et endnu ukendt antal mennesker.

»Baseret på den information, vi har, er det sandsynligt, at der kommer flere (dødsfald, red.),« siger politikommissær John Tims på et pressemøde ifølge The Guardian.

I en tidligere udtalelse oplyste politiet i New Zealand, at færre end 50 personer menes at have været til stede på øen, da vulkanen pludseligt gik i udbrud.

ARKIVFOTO af New Zealands mest aktive vulkan, White Island, der ligger i bugten Bay of Plenty. Vulkanen er mandag eftermiddag lokal tid gået i udbrud. Foto: Torsten Blackwood/Ritzau Scanpix

Der er endnu ikke lykkedes at finde frem til alle de personer, der befandt sig på øen.

»Af dem, der er transporteret ind til landet, er mindst en kommet alvorligt til skade. Redningsredskaber arbejder på at sikre sikkerheden for alle, der er involveret,« lyder det i en udtalelse fra politiet.

Under en tidligere pressekonference oplyste New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, at man mente, omkring 100 personer var til stede på øen, da vulkanen gik i udbrud. Det tal er dog nu nedjusteret.

Ifølge premierministeren er det endnu for tidligt at sige, hvor alvorligt folk er kommet til skade, men hun forklarede, at hun havde fået oplyst, at flere af dem, der har modtaget behandling, er turister.

»Alle vores tanker går til dem, som er berørt på dette tidspunkt,« sagde premierministeren på pressemødet.

Flere af de turister, der mandag besøgte White Island, er fra krydstogtskibet 'Ovation of the Seas', der lagde til i havnen i Tauranga mandag morgen. Det bekræfter en talsmand for Royal Caribbean-selskabet til New Zealand Herald.

»Vi har ikke yderligere detaljer i øjeblikket,« oplyser talsmanden.

Vulkanøen White Island ligger omkring 50 kilometer fra østkysten af New Zealands nordlige ø.

New Zealands nationale katastrofeberedskab advarer om, at det er farligt at opholde sig i nærheden af vulkanen, der også kaldes Whakaari.

Vulkanen gik efter flere ugers rumlen i udbrud mandag eftermiddag kort efter klokken to lokal tid.

Ambulancetjenesten St. Johns har tidligere oplyst, at 20 mennesker modtager behandling.

Optagelser fra et kamera, som er monteret på vulkanøen, viser folk, der går mod vulkanen, lige før den går i udbrud, skriver New Zealand Herald.

I november hævede myndighederne alarmniveauet for udbrud på White Island til to, fordi forskere havde observeret stigende mængder af svovldioxid - en hovedindikator for stigende magma dybt inde i vulkanen.

Mandag eftermiddag blev alarmniveauet hævet til fire, hvilket er det næsthøjeste trin på skalaen, skriver New Zealand Herald.

White Island er en såkaldt stratovulkan, som er opbygget af mange lag af lava.

/ritzau/