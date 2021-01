Redningsmandskab har fundet en død person i jordskreddet i Ask i Gjerdrum, Norge.

Det oplyser politiet fredag eftermiddag ifølge det norske medie NRK.

Det er den første omkomne i forbindelse med jordskreddet.

De pårørende er ifølge politiet ikke underrettet endnu.

Ni personer er fortsat savnet efter jordskred i Gjerdrum, Norge. En person er fredag fundet død. Foto: Jaran Wasrud/NVE HANDOUT

»Vi ønsker ikke at sige noget om køn eller alder,« siger indsatsleder Roy Alkvist.

Ni personer er fortsat savnet. Der er tale om både kvinder, mænd og børn.

Politiet siger, at der er stor sandsynlighed for, at de savnede befinder sig i området for skreddet.

Jordskreddet fandt sted tidligt onsdag morgen.

Det norske nyhedsbureau NTB rapporterer, at den omkomne er fundet i en husruin i jordskreddet.

Sundhedsvæsenet i Gjerdrum oplyser efter nyheden om den omkomne til NTB, at man fortsat har tro på at finde overlevende i skreddet.

Gjerdrum ligger cirka 20 kilometer nordøst for Norges hovedstad, Oslo.

Tidligere fredag blev redningsmandskab sendt ind i selve skredområdet for at lede efter overlevende. Det har ikke været muligt tidligere på grund af de farlige forhold. De har også hunde med sig til at hjælpe med opgaven.

Jordskreddet er sket i et område med en særlig type ler, som findes i blandt andet Norge, Sverige og Finland. Når den type ler bliver overbelastet, kan der forekomme jordskred, som tilfældet er i Gjerdrum.

Når leret bliver overbelastet, mister det sin styrke og flyder som væske, skriver avisen Aftenposten.

