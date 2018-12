Et skyderi midt i den franske by Strasbourg tæt på et julemarked kostet en person livet og såret yderligere ni.

En person er dræbt, og ni personer er såret efter et skyderi midt i den franske by Strasbourg tæt ved den tyske grænse, oplyser franske brandmyndigheder ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Gerningsmanden er i øjeblikket på flugt, skriver AFP.

Skyderiet er sket på Place Kleber i nærheden af et ikonisk julemarked, der er velbesøgt af turister.

Politiet sikrer gaderne efter et skyderi i Strasbourg,Frankrig, tirsdag aften. Foto: VINCENT KESSLER

Der er endnu ingen oplysninger om motiv eller gerningsmænd bag angrebet.

Ifølge nyhedsbureauet AP er »hændelsen stadig i gang«.

Jens Rohde, der er medlem af Europa Parlamentet, skriver på Twitter, at han står i en meget alvorlig situation i Strasbourg.

'Flere såret og i hvert fald én-tre meldes dræbt. Der behandles på livet løs. Mange ambulancer. Men alle danskere har indtil videre meddelt på en "sikkerhedstråd", at de er ok. Slå koldt vand i blodet hjemme,' skriver han på sin Twitter-profil.

Événement grave de sécurité publique en cours à #Strasbourg. Les habitants sont invités à rester chez eux. Plus d'informations à venir, suivez les consignes des autorités. pic.twitter.com/5t7offxqQ0 — Ministère de l'Intérieur - Alerte (@Beauvau_Alerte) 11. december 2018

Det franske indenrigsministerium opfordrer folk til at holde sig inden døre.

'En alvorlig hændelse mod den offentlige sikkerhed finder sted i Strasbourg. Indbyggere bedes blive hjemme. Yderligere instruktioner følger,' skriver de på Twitter.

»Der var skud og folk løb i alle retninger,« fortæller et øjenvidne, som er en butiksejer i området til BFM TV ifølge France 24. »Episoden varede omkring 10 minutter.«

Det lokale franske politi blev set løbe ind på pladsen med maskingeværer. Aktionen er stadig i gang på pladsen, som er blevet ryddet for mennesker.

Politiet sikrer gaderne efter skyderi i Strasbourg. Foto: VINCENT KESSLER

En pressetalsmand for Europa-Parlamentet, som er baseret i byen, Emmanuel Foulon, siger, at panikken spredte sig på pladsen, ogat alle på de omkringliggende restauranter lagde sig ned på jorden, skriver Sky News.

Flere EU-parlamentarikere befinder sig derfor i byen. Blandt dem er socialdemokraten Jeppe Kofod.

'Er i Europa-Parlamentsbygningen i Strasbourg. Parlamentsbygningen er lukket ned på grund af flere skudepisoder i centrum af Strasbourg. Min MEP-kollega Richard Corbett har Tweetet fra restaurant ved episode,' skriver Jeppe Kofod på Twitter.

En lokal journalist, Bruno Poussard, skriver på Twitter, at der er blevet affyret dusinvis af skud på gaden i centrum af byen. Først ét skud, så flere i klynger, skriver BBC.

#BREAKING One dead, six wounded in shooting at Strasbourg Christmas market, gunman on the run, police say pic.twitter.com/pbZgRL9hfx — AFP news agency (@AFP) December 11, 2018

Opdateres...