To kvinders besøg i et helligt hinduistisk tempel har udløst demonstrationer i Indien. En person meldes dræbt.

En person er død og mindst 15 såret, efter voldelige sammenstød og demonstrationer onsdag brød ud i den indiske delstat Kerala.

Det skriver nyhedsbureauet AFP

Urolighederne opstod, efter to 42-årige kvinder med aktivisters hjælp onsdag sikrede sig adgang til det Sabarimala-templet.

Templet er et af hinduismens mest hellige.

Indiens Højesteret omstødte i september en lov fra 1972, der forbyder kvinder i menstruationsalderen at træde ind i Sabarima-templet. Det står anført som kvinder i alderen ti til 50 år.

Til trods for Højesterets beslutning har konservative hinduer dog forhindret kvinder adgang til templet. I nogle tilfælde på voldelig vis.

Det er sket med premierminister Narendra Modis partis støtte.

Indisk politi var onsdag med til at hjælpe de to kvinder, Kanaka Durga og Bindu, med at få adgang til templet og forsvinde igen uopdaget.

Keralas førsteminister, Pinarayi Vijayan, udtalte efterfølgende, at "politiet er forpligtet til at tilbyde beskyttelse til alle, der vil dyrke deres tro i templet".

Det var alle dog ikke enige i.

En stor menneskemængde gik samme dag på gaden i Keralas hovedstad, Thiruvananthapuram, for at protestere mod beslutningen om at hjælpe kvinderne.

Demonstrationen udviklede sig voldeligt, og flere politibetjente blev såret af stenkast fra de fremmødte.

Politiet reagerede ved at skyde med tåregas og vandkanoner mod demonstranterne.

