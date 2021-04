Flere personer, herunder en betjent, er angiveligt blevet ramt af skud på en high school i byen Knoxville.

En person er blevet dræbt i et skyderi på en high school i Knoxville i den amerikanske delstat Tennessee.

Det oplyser politiet i en erklæring ifølge det lokale medie 10 News, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge politiet i Knoxville er adskillige personer angiveligt blevet ramt af skud.

- Der meldes om flere skudofre, herunder en politibetjent. Vi er fortsat i gang med at undersøge hændelsen, skriver politiet på Twitter.

Tv-billeder viser, at politi og brandvæsen er talstærkt til stede på Austin-East High School i det østlige Knoxville mandag eftermiddag lokal tid.

10 News rapporterer, at skolen er blevet lukket ned, og at forældre har fået besked på at hente deres børn fra campus.

Der er foreløbigt ingen oplysninger om gerningsmanden. Derfor vides det heller ikke, om vedkommende fortsat er på fri fod.

Myndighederne i byen har bedt elever og pårørende om at samles på et lokalt baseballstadion nær skolen.

- Skolebygningen er sikret, og elever, som ikke var involveret i hændelsen, er blevet frigivet til deres familier, skriver skoleleder i Knox County Bob Thomas på Twitter.

Guvernør i Tennessee Bill Lee siger, at situationen er "meget vanskelig og tragisk" uden at give flere detaljer.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Siden en massakre på Columbine High School i delstaten Colorado i 1999 har USA været plaget af det ene skoleskyderi efter det andet.

Mandagens skyderi i Tennessee kommer i kølvandet på en plan for en stramning af landets våbenlovgivning, som præsident Joe Biden præsenterede i sidste uge.

I forbindelse med præsentationen af sine tiltag kaldte Biden den omfattende vold begået med skydevåben i USA for en "epidemi" og en "international skændsel".

/ritzau/