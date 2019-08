En mand bevæbnet med en kniv og et grillspyd stak flere mennesker ned i en forstad til Lyon.

En person er dræbt, og otte er såret i forbindelse med et overfald i byen Villeurbanne i det sydøstlige Frankrig lørdag eftermiddag.

Det oplyser redningsmandskab og en talsmand for de regionale myndigheder.

Tre af de overlevende ofre har fået alvorlige skader. Yderligere 20 mennesker, der overværede episoden, er blevet behandlet for chok.

En 19-årig mand med en kniv og et grillspyd er anholdt for angrebet.

De første meldinger lød på, at der havde været to mænd om angrebet, men politiet oplyser tidligt lørdag aften, at den 19-årige menes at have handlet alene.

Det er uklart, hvad der lå bag angrebet.

- Der stod en mand ved 57 (et busstoppested, red.), som begyndte at lange ud i alle retninger med en kniv, fortæller en ung kvinde, hvis tøj var plettet af blod.

- Han havde held med at ramme og skære maven op på en person, fortæller øjenvidnet.

- Han stak en mand i hovedet, han skar øret af en kvinde, og kvinden lå døende i busstoppestedet, og ingen kom hende til hjælp, græder den unge kvinde.

Øjenvidnet fortæller, at hun hjalp kvinden ind i en bus, der så lukkede dørene og kørte fra stedet.

Politiets afdeling for terrorbekæmpelse er informeret om hændelsen, men står på nuværende tidspunkt ikke for efterforskningen

Lyons borgmester, den tidligere indenrigsminister Gérard Collomb, har besøgt stedet, men afviste at spekulere i, hvad der fik gerningsmanden til at angribe de omkringstående.

Overfaldet fandt sted tæt ved en metrostation i Villeurbanne, der er en forstad til storbyen Lyon.

