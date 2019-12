Et skyderi ved et pizzeria i den vestsvenske storby Göteborg har resulteret i, at en person er omkommet.

Skyderiet fandt sted omkring klokken 18.00 søndag.

Det skriver Göteborg-Posten.

»Vi møder to personer, som er blevet skudt, udenfor,« siger den vagthavende ved politiet i Sveriges Region Väst Johan Ljung til mediet.

Det er en af de to ramte, som er afgået ved døden.

Den dræbte skal være en mand i 20'erne, som tidligere skal have været involveret i en bandekonflikt i byen.

Og faktisk er han tidligere blevet skudt i forbindelse med konflikten.

Det skete for et par år siden på mandens egen adresse.

»Det er en velkendt person,« siger politiet.

Endnu står det ikke klart, hvem der står bag det dødelige skyderi.

Politiet er søndag aften i fuld gang med efterforskningen.

Det indebærer blandt andet, at der bankes på døre i området, hvor skyderiet fandt sted.