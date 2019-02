Pave Frans appellerer til alle parter i krigen i Yemen om at respektere aftaler for hjælpe hungertruet land.

Pave Frans, der søndag indleder et besøg i De Forenede Arabiske Emirater, siger i en tale, at han med stor bekymring følger den humanitære krise i Yemen.

Han opfordrer krigens parter til at respektere internationale aftaler.

- Befolkningen er udmattet af den lange konflikt. Mange, mange børn lider af sult, men de er ikke i stand til at nå frem til fødevarelagre, siger paven til titusinder af troende på Peterspladsen under den traditionelle søndagsmesse.

- Jeg appellerer til alle sider, der er involveret, og til det internationale samfund om øjeblikkeligt at presse på for at få aftaler, der er blevet indgået, respekteret, for at garantere fordelingen af mad og arbejde til nytte for befolkningen.

De Forenede Arabiske Emirater har sammen med Saudi-Arabien ført an i en flere år lang arabisk offensiv mod shiamuslimske oprørere i Yemen.

Det har bragt landet på kanten af hungersnød.

