På kun få sekunder begyndte båden at synke og forvandlede drømmeferien til et mareridt.

»Du tror, at sådan noget aldrig nogensinde vil ske for dig, indtil det så gør,« som amerikanske Kelly Schissel udtrykker det.

Hun og ægtemanden Chad var tidligere på ugen ombord på en turistbåd, der på vej til Blue Lagoon på Bahamas pludselig tog store mængder vand ind.

Kelly Schissel optog, hvad der skete – som du kan se i videoen øverst i artiklen.

»Man kan se, at vores båd nærmest blev trukket ned i vandet,« fortæller hun ifølge CNN.

Der var mere end 100 passagerer ombord på den lille færge, da det gik galt.

Ifølge nyhedsbureauet AP døde en 74-årig amerikansk kvinde i forbindelse med ulykken. Det har lokalt politi bekræftet.

For Kelly Schissel blev det hurtigt alvor.

»En af besætningsmedlemmerne kom ovenpå, grædende og helt ude af den. Hun tog en redningsvest til sig selv,« erindrer hun:

»Så gik det op for alle: 'Ååååh.' Vi lagde to og to sammen og fandt ud af, at vi også havde brug for redningsveste. Vi var ved at synke.«

Kelly Schissel og ægtemanden Chad sprang begge i vandet, hvor de dog blev adskilt i kaosset, der fulgte.

De endte med at blive reddet via to forskellige både og blev genforenet på land.

Imens havde de hver især frygtet det værste.

Efterfølgende kritiserer Kelly Schissel besætningen for ikke at have bidraget til redningsarbejdet.

»Det ville slet ikke have været så slemt, hvis de bare åbnet munden og guidet os, beroliget os eller informeret os. Men vi måtte alle klare os selv,« siger hun.

Selskabet bag turen, Royal Caribbean Cruise Line, har udsendt en udtalelse:

»Vi er kede af at høre, at en af vores gæster har mistet livet som følge af en ulykke på en udflugt ved Nassau på Bahamas,« lyder det blandt andet med en tilføjelse om, at man er klar med støtte til alle involverede.