Sara Trulsen Edström var den eneste, der overlevede. Hun mistede både sin kæreste og sin bedste veninde.

»Hun har fortalt, at hun så nogle billygter og nåede at sige 'nu kører vi galt',« fortæller hendes mor Eva Trulsen.

Familien til den 18-årige svenske pige har til Aftonbladet sat ord på den frygtelige bilulykke, der skete fredag aften. Her kolliderede to biler med hinanden på en strækning mellem Degerfors og Karlskoga.

I den ene bil sad Sara Trulsen Edström sammen med sin 18-årige veninde Olivia Högberg og sin 25-årige kæreste.

Ifølge Aftonbladet havde de købt jordbær og chips til fredagshygge, og de var på vej mod Karlskoga for at hente endnu en ven, da de blev ramt af den modkørende bil, der ifølge de foreløbige informationer var i gang med en overhaling.

»Da hun vågnede, var det mørkt og hun havde brud i bækkenet og på brystbenet, Men det lykkedes hende at komme ud af bilen og nå frem til det nærmeste hus, hvor hun fik hjælp. Hun har fortalt mig, at hun bare tænkte: 'Jeg skal fandme ikke dø. Jeg må ud'. Det er helt utroligt, at hun klarede det med brækkede ben,« siger Sara Trulsen Edströms mor, Eva Trulsen, til Aftonbladet.

Den 35-årige mand i den anden bil døde også i ulykken.

Sara Trulsen Edström er indlagt på Universitetssjukhuset i Örebro med adskillige brud over hele kroppen. Her skal hun igennem flere operationer. Hun er dog vågen og hendes tilstand beskrives som stabil.

Som mange andre fra lokalsamfundet i Degerfors har også Olivia Högbergs familie været henne ved ulykkesstedet for at tænde et lys og lægge en blomst.

I den lokale kirke har præsten hele weekenden taget imod sørgende og talt med dem.

»Hun var en ung pige med fremtiden foran sig,« siger hendes far Joakim Sundin.

Olivia Högbergs mor fortæller om sorgen: »Det kommer i bølger. Man græder, så slapper man af for en stund, og så begynder man at græde igen,« siger Wilma Högberg Sundin.