Polske redningsarbejdere leder fortsat efter tre minearbejdere og kan se en, som sidder fast.

Warszawa. En minearbejder er omkommet, og tre er fortsat savnet, efter at et jordskælv lørdag ramte det område, hvor arbejdernes kulmine ligger i det sydlige Polen.

Desuden kan redningsarbejdere se en femte minearbejder, som sidder fast efter jordskælvet.

Det oplyser administrerende direktør Daniel Ozon fra kulproducenten JSW, som ejer minen.

Direktøren fortæller til journalister, at det vil tage nogle få timer for reddere at nå til den minearbejder, som de kan se. Det står ikke klart, om arbejderen er død eller i live.

Lørdagens jordskælv målte 3,4, da det ramte området lørdag morgen. I alt blev syv minearbejdere fanget i minerne omkring 900 meter under jorden, men de to første blev reddet op lørdag.

/ritzau/Reuters