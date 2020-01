USA og resten af sportsverdenen er i dyb sorg over Kobe Bryants tragiske død. Men i Los Angeles, hvor Kobe spillede for Los Angeles Lakers, siden han var 17 år gammel og frem til han indstillede karrieren i 2016, er sorgen særlig stor.

Flere steder i byen samles fans for at mindes den 41-årige basketball-legende, der søndag formiddag lokal tid omkom ved et helikopterstyrt, hvor også otte andre mennesker mistede livet. Heriblandt Kobe Bryants kun 13-årige datter, Gianna Bryant.

Et af de steder, hvor lokale mødes for at hylde den afdøde sportsstjerne med blomster, blafrende stearinlys, sneakers, tøjdyr og håndskrevne hilsener, er Staples Center, der er hjemmebane for Los Angeles Lakers.

Mellem entreprenante sælgere, der har stakkevis af T-shirts, halstørklæder og kasketter til salg med friskprintet fødsels- og dødsdato for 'The Black Mambo', står fans iklædt de gule og lilla Lakers-farver og stirrer uforstående ud over blomsterhavet.

»Det er helt uvirkeligt. Han har så længe symboliseret Los Angeles og vil altid være udødelig for os fans,« lyder det fra Dennis Mitchell, der bor i Woodland Hills, ikke langt væk fra Calabasas, hvor Bryants helikopter styrtede.

Dennis Mitchell fortæller, at han brød sammen i gråd, da det gik op for ham, at nyheden om helikopterstyrtet var sand.

»Jeg forstår det stadig ikke, og tårerne kan være svære at kontrollere. Det er uvirkeligt,« lyder det fra den trofaste Bryant-fan, der i mange år har haft et særligt forhold til Kobe Bryant.

»Som yngre havde jeg det rigtig svært i skolen, og her så jeg Kobe Bryant som en ledestjerne. Den mentalitet, han brugte i sin sport, den vedholdenhed og styrke, han udviste, var meget inspirerende for mig.«

Et andet sted i byen, hvor forbipasserende og fans mødes for at hylde Kobe Bryant, er på Melrose Avenue, ved en af Los Angeles' klassiske sneakers-butikker, Shoe Palace.

I et par år har butikkens murgavl været prydet af et stort maleri af netop Kobe Bryant, og nu valfarter fans til stedet.

»Allerede da vi hørte nyheden i går, lagde vi små blokke ud, så fans kunne komme og skrive en hilsen, som de kunne sætte op på muren. Det virker til at være en god måde at gøre det på, i stedet for at folk skriver direkte på muren og dermed ødelægger maleriet,« fortæller Shoe Palaces butikschef, der har tænkt sig at gemme beskederne, så længe vejr og vind tillader det.

»Hvis nogen fra Kobes familie vil have dem en dag, kan de også få dem. Det håber jeg, for han har betydet så meget for så mange.«