Fire tilfælde af smitte med coronavirus. Så bliver en forstad til Wuhan i Kina lukket ned. Der er ingen vej udenom, for den kinesiske nulløsning gælder stadig.

Den betyder, at der ikke tolereres nogen tilfælde af smitte, før et område bliver lukket ned.

Næsten en million beboere må blive hjemme i en forstad til Wuhan, der er byen, hvor smitten med coronavirus først brød ud. Det skriver BBC.

Det er distriktet Jiangxia, hvis beboere har fået den kedelige besked. De skal holde sig inden for murene, efter at fire asymptotiske tilfælde af corona blev opdaget.

Sådan så det ud i Wuhan under den første nedlukning. Folk står i kø for at blive testet for coronavirus. Foto: Aly Song

Kinas nulløsning betyder massetestning, strenge isolationsregler og lokale nedlukninger. Det giver langt færre dødsfald end i mange andre lande.

Men strategien møder modstand fra mange sider.

I Wuhan bor der 12 millioner mennesker, og det var en normal test for to dage siden, som afslørede to med coronavirus.

To flere blev opdaget ved at spore kontakterne, og det betød, at en nedlukning kort tid efter blev sat i værk.

På dette foto fra 30. marts 2020 er arbejderne iklædt fuld beskyttelse, da de sætter afspærringer op ud for Huanan Seafood Wholesale Market i Wuhan, Kina. Foto: HECTOR RETAMAL

Wuhan blev kendt i starten af 2020 som det første sted, en smitte med coronavirus blev opdaget. Det førte til en meget hård nedlukning.

Det fik resten af verden til at gå i noget nær chok over den strenge nedlukning. Men mange byer og lande over hele verden fulgte snart trop.

Senere blev Kina kendt som en succeshistorie – nedlukningerne blev ophævet langt hurtigere end i andre lande. Men glæden blev kortvarig.

Nu forsøger Kina igen en nulløsning, og det resulterer i mange lokale nedlukninger. Det sker i stedet for at leve med smitten, som det sker i de fleste andre lande.

Dette foto er fra 24. januar 2020. Det viser en sikkerhedsmand stå uden for det lukkede Huanan Seafood Wholesale Market. Der blev coronavirussen først opdaget. Foto: HECTOR RETAMAL

Det ender måske en skønne dag, men det er ikke lige om hjørnet i Kina.

I byerne, som har haft den længste nedlukning, er der en udpræget træthed over det.

For millioner af indbyggere i for eksempel Jilin City, Changshun og Shanghai er det en ubærlig idé at blive tvunget til at opholde sig i hjemmet i månedsvis.

På et eller andet tidspunkt vil Kina blive nødt til at finde en vej at komme fremad på. Ellers vil landets økonomi komme til at lide.