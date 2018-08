Flygtningelejre i det sydlige Indien fyldes af over en million indere, der flygter fra oversvømmelser.

Chengannur. Heftig monsunregn i den indiske delstat Kerala har sendt over en million mennesker på flugt. Det siger en talsmand for regeringen.

Regnen har ramt delstaten i det sydlige Indien. Her er der oprettet 3200 flygtningelejre, som ifølge talsmanden huser 1.028.000 mennesker.

De voldsomme vandmasser har allerede kostet 410 mennesker livet ifølge en unavngiven embedsmand.

50.000 hjem er blevet ødelagt ifølge Shashi Tharoor, der tidligere har arbejdet i FN-systemet, og i dag er en af delstatens folkevalgte.

Den indiske stat har sat hæren, flåde og luftvåbnet ind for at hjælpe med at evakuere beboere i fjerne egne af delstaten.

Der er over 33 millioner mennesker i Kerala.

I byen Chengannur står regnen stadig ned tirsdag, og vandet ligger 60 centimer over jorden. En af de personer, som den indiske hærs redningshold fik reddet ud af byen, var den pensionerede officer K.G. Pillai.

Han fortæller, at vandet stod i 2,4 meters højde i hans hus.

- Det har aldrig været over en fods oversvømmelse før, og folk er ikke vant til det her, siger han.

Da redningsfolk kom frem til den pensionerede officers hus, var 26 personer samlet på hans øverste etage.

Vandmasserne gør det svært at komme frem til andre, der er blevet i byen.

Ifølge en ledende officer i den indiske hær ønsker de færreste at forlade deres hjem på trods af oversvømmelserne. Derfor sejler hærens eftersøgningshold også rundt med vand og forsyninger til de, der ønsker at blive.

Luftvåbnet forsøger med både helikopter og droner at flyve forsyninger ud til steder, hvor det ellers er svært at komme frem.

Kerala, der er berømt for sine palmestrande og teplantager, bliver hvert år ramt af kraftig monsunregn på denne årstid. Men i år har regnen været særligt voldsom.

/ritzau/AFP