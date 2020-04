På grund af USA's eksploderende coronakrise har tyve amerikanske stater allerede udsat deres primærvalg. Men tirsdag fortsætter den midtvestlige stat Wisconsin, somom intet er hændt.

Og ifølge Wisconsins guvernør Tony Evers bringes over en million borgere således i overhængende fare for at blive smittet med den potentielt dødelige virus, der nu har smittet 364.000 og kostet over 10.000 amerikanere livet.

Wisconsin er én af de amerikanske stater, der har været mest sløve i optrækket til at reagere på den verdensomspændende epidemi. Og det var først i går formiddag, at den demokratiske guvernør besluttede sig for at udsætte valget til 9. juni.

Dog gik der kun to timer, før det republikanske flertal i statens senat sagsøgte guvernøren og derved fik gennemtrumfet, at valget alligevel skulle finde sted.

»Vi bringer vores egne borgere i fare. Det er respektløs,« siger Guvernør Evers.

Umiddelbart skulle man tro, at det republikanske parti ville være ligeglade med, hvornår deres demokratiske modstandere afholder primærvalg.

Men et demokratisk medlem af Wisconsins senat, er ikke i tvivl.

»Republikanerne håber selvfølgelig, at primærvalget ender i totalt kaos. Og for dem gælder det også statens højesteret, hvor et vigtigt medlem skal vælges tirsdag. Og de ved, at mindre fremmøde giver større chance for republikansk sejr.«

I 2016 deltog lidt over en million vælgere i Wisconsins primærvalg imellem Hillary Clinton og Bernie Sanders.

I år står valget imellem Joe Biden og Bernie Sanders. Og indtil coronakrisens start tydede samtlige meningsmålinger på, at det demokratiske parti havde en god chance for at genvinde magten i den stat, som Donald Trump i 2016 vandt med et lille flertal.

Der forventes mere juridisk tovtrækkeri, inden stemmestederne åbnes tirsdag. I mellemtiden forsøger guvernøren at få hjælp fra nationalgarden, der i så fald skal afløse statens godt 7.000 frivillige valgmedhjælpere.

I nat meddelte både Joe Biden og Bernie Sanders, at de mener, at Wisconsin bør udsætte valget til juni.