Den seneste uge har været præget af eskalerende protester mod Chiles præsident. Mindst 19 er blevet dræbt.

Der var fredag tæt på en million demonstranter på gaden i Chiles hovedstad, Santiago. Det menes, at være den største demonstration nogensinde i det sydamerikanske land.

Den seneste uge har været præget af voldsomme protester mod Chiles præsident, Sebastian Piñera. Mindst 19 personer er blevet dræbt.

Guvernøren i Santiago, Karla Rubilar, kalder på Twitter fredagen for en "historisk dag" for Chile.

Hun roser den "fredelige march med næsten en million mennesker, der repræsenterer drømmen om et nyt Chile".

Mange andre Twitter-brugere har lagt billeder og videoer af fredagens demonstration.

Her kan man se den enorme menneskemængde, der bevæger sig gennem hovedstadens gader, mens de synger modstandssange fra 1973 til 1990, hvor diktatoren Augusto Pinochet sad på magten.

Protesterne begyndte i begyndelsen af oktober, da studerende demonstrerede mod en forhøjelse af billetprisen for at benytte metroen i myldretiden i Santiago.

Chiles økonomiminister, Juan Andres Fontaine, lagde brænde på bålet med en bemærkning om, at de, der var utilfredse med billetforhøjelsen, kunne stå tidligere op og betale en lavere pris.

Fredag i sidste uge udviklede protesterne sig til optøjer og hærværk mod flere metrostationer.

Myndighederne svarede igen ved at indføre udgangsforbud om natten og erklære nødretstilstand i flere regioner.

Det indebærer, at almindelige borgerrettigheder, som at bevæge sig frit eller forsamle sig, er sat ud af kraft.

Omkring 20.000 politi- og militærfolk er blevet sat ind i hovedstaden. Her har de anvendt tåregas og vandkanoner for at opløse demonstrationerne.

Men de har også været skyld i mindst fem dødsfald. Og på sociale medier vrimler det med beskyldninger mod sikkerhedsstyrkerne om tortur og overgreb.

FN vil undersøge påstande om overtrædelser af menneskerettigheder under de seneste ugers demonstrationer og uroligheder i Chile.

Præsident Piñera har forgæves forsøgt at dæmpe spændingerne med løfter om sociale reformer.

