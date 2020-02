Forventningerne er store. Frygten er næsten lige så stor. For det bliver kaldt det mest afgørende valg i vores levetid.

I hvert fald af Demokraterne i USA, som mandag for første gang får en idé om, hvem der kan komme til at stå som førsteudfordrer til præsident Donald Trump.

Det sker i den amerikanske midtvest-stat Iowa, der traditionen tro er den første stat, som stemmer om, hvilken præsidentkandidat, de foretrækker.

Og hvis man er i tvivl om, hvorvidt Iowa faktisk betyder noget, så kan man bare kigge på, hvordan det gik Barack Obama og Donald Trump i henholdsvis 2008 og 2016. Begge stillede op som store outsidere, men efter en 1. plads til Obama og en 2. plads til Trump var de med ét helt fremme blandt favoritterne.

I Iowa har man et ordsprog om Iowas betydning, som den første stat, der stemmer. Det fortæller Nick Coltrain fra det lokale Iowa-medie Des Moines Register til B.T.

»Iowa er ikke først, fordi Iowa er vigtigt, men Iowa er vigtigt, fordi Iowa er først.«

Herunder kan man læse kort om favoritterne - og en enkelt meget rig outsider - blandt Demokraterne til at vinde den endelige nominering i juli måned.

Vicepræsidenten

Præsidentkandidat Joe Biden. Foto: JUSTIN SULLIVAN

Joe Biden - 77 år fra New Castle County i Delaware, som han repræsenterede i Senatet.

Joe Biden var USA's vicepræsident nummer 47, da han tjente i alle otte år under Barack Obama. Han er uddannet inden for jura, men har brugt mange årtier i Senatet - fra 1973 til 2009, hvor han blev vicepræsident. Han stillede oprindeligt op mod Obama. Biden forsøgte også at blive Demokraternes præsidentkandidat i 1988, men uden held.

Joe Biden har i de nationale meningsmålinger længe ført, men han kan få det svært i både Iowa og New Hampshire.

Socialisten, der elsker Danmark

Præsidentkandidat Bernie Sanders. Foto: Soren Bidstrup

Bernie Sanders - 78 år fra Vermont, hvor han er senator.

Han har siddet i Senatet siden 2007. Han er medlem af det Demokratiske parti, men er registreret som uafhængig. I 2016 forsøgte han også at blive det Demokratiske partis præsidentkandidat, men tabte til Hillary Clinton. Ved adskillige lejligheder har han hyldet Danmark og de andre nordiske lande for velfærdssystemerne.

Netop det faktum, at Sanders ligger langt ude på venstrefløjen i amerikansk forstand, gør, at mange midtersøgende demokrater frygter, at han ikke kan vinde over Trump.

Den progressive

Præsidentkandidat Elizabeth Warren. Foto: Samuel Corum

Elizabeth Warren - 70 år fra Massachusetts, som hun har tjent som senator siden 2013.

Warren er en tidligere juraprofessor, men har siddet i Senatet siden 2013, hvor hun blev den første kvinde fra staten i Senatet. Hun beskrives som en af de mere progressive blandt de demokratiske præsidentkandidater. Og den som ligger tættest på Bernie Sanders. Det er første gang, Warren stiller op for at blive demokraternes præsidentkandidat.

Milliardæren

Præsidentkandidat Michael Bloomberg. Foto: MARK WILSON

Michael Bloomberg - 77 år fra New York, hvor han er tidligere borgmester.

Michael Bloomberg voksede op i Medford, Massachusetts, og gik siden på Harvard Business School. Han blev kendt over store dele af verden, da han i 2002 blev borgmester i New York City.

Michael Bloomberg er samtidig en af verdens rigeste mænd. Det er han med en formue på mere end 350 milliarder kroner. Dem har han blandt andet tjent på at lave computersystemer til Wall Street.

Den unge og homoseksuelle

Præsidentkandidat Pete Buttigieg Foto: JOE RAEDLE

Pete Buttigieg - 38 år fra South Bend, Indiana, hvor han er tidligere borgmester.

At Pete Buttigieg er blandt favoritterne til at blive det Demokratiske partis præsidentkandidat er en overraskelse. Hans politiske erfaring beløber sig til at have været borgmester i South Bend, Indiana - et sted få havde hørt meget om, inden Mayor Pete, som han bliver kaldt, trådte ind på den nationale scene.

Med sine bare 38 år skiller han sig også ud fra sine mere prominente modkandidater ved at være noget yngre. Mayor Pete er samtidig også den første åbent-homoseksuelle mand til at være med i opløbet om at blive Demokraternes præsidentkandidat.

Kandidaten fra hjertelandet

Præsidentkandidat Amy Klobuchar. Foto: ERIK S. LESSER

Amy Klobuchar - 59 år fra Minnesota, hvor hun er senator.

Amy Klobuchar er uddannet advokat, men har siden 2007 repræsenteret sin hjemstat Minnesota som senator. I slutningen af forrige århundrede besluttede Klobuchar sig for at droppe sit lukrative job som partner i to af Minnesotas førende advokatfirmaer for i stedet at indtage posten som County Attorney i Minnesotas mest befolkede område.

Inden hun besluttede sig for at gå ind i politik, havde hun født sin datter Abigail, men blev tvunget ud af hospitalet efter blot 24 timer på trods af, at Abigail var født med en lidelse, som gjorde, hun ikke kunne synke.