Hedebølgen i Canada nåede i sidste uge et dødeligt højt niveau.

De næsten 50 grader har ikke blot forårsaget over hundrede naturbrande og hundredvis af dødsfald. De høje temperaturer har også haft store konsekvenser for havets dyr, som man ellers skulle forestille sig var sikre under vandoverfladen.

Men da det blev lavvande på Salish Sea i Vancouver, var muslingerne, sneglene og søstjernerne ikke længere i sikkerhed. Marinebiologen Chris Harley så uendelige rækker med udsatte havdyr på stranden, og nu har han undersøgt problemet lidt nærmere.

Det viser sig, at op imod en milliard havdyr er døde på kysten. De kan nemlig ikke selv befri sig fra varmen. Det skriver Huff Post.

»En musling på kysten er på en måde ligesom en tumling efterladt alene i en bil på en varm dag. De bliver der, indtil en voksen kommer tilbage, eller – i dette tilfælde – til tidevandet kommer tilbage. De lever på omgivelsernes nåde, og med hedebølgen blev det for varmt for muslingerne, og der var intet, de kunne gøre,« fortælle Chris Harley.

Sådanne havdyr kan tolerere varme op til 30 grader for en stund, men 50 grader går slet ikke, og den massegrav af havdyr, der lige nu ligger ved Vancouvers kyst, har store konsekvenser for miljøet.

Muslinger er nemlig lige i midten af fødekæden og er en enormt vigtig ressource for mødet mellem havet og kysten. De filtrerer partikler og gør vandet renere, og så giver de også vigtig næring til andre dyr.

At hedebølgen kun har givet problemer for Salish Sea, har Chris Harley svært ved at forestille sig. Derfor vil han tage videre rundt til andre kystområder og se, hvordan det står til der.