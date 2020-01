Verdensnaturfonden kalder det en katastrofe, at op mod en tredjedel af verdens koalaer er døde i skovbrande.

Australien har gennem flere måneder været hærget af voldsomme skovbrande, og det har kostet mere end en milliard dyr livet.

Det vurderer Verdensnaturfonden (WWF) sammen med forskere fra University of Sydney.

Estimatet indeholder pattedyr, fugle og krybdyr, mens insekter og padder kommer derudover.

Blandt de hårdt ramte dyrearter er blandt andre koalaer, kænguruer, flyvepungegern, rottekænguruer og kakaduer.

Bo Øksnebjerg, der er biolog og generalsekretær i Verdensnaturfonden, er trist over de mange døde dyr.

- Vi er vidne til en kolossal katastrofe for naturen. Det er hel unik natur, dyr og plantearter, der kun findes her i Australien, som forsvinder. Det er en tragedie, siger Bo Øksnebjerg.

Han hæfter sig især ved, at omkring hver tredje af verdens koalaer formodes at være døde i brandene.

- Det specielle ved det her område er, at det er en særlig skovtype, og de dyr findes kun et sted i verden, siger han.

Bo Øksnebjerg fortæller, at Verdensnaturfonden på både kort og langt sigt arbejder for at redde så mange dyr som muligt.

Blandt andet har organisationen oprettet to hospitaler, hvor sårede dyre kan komme til hægterne igen.

- Lige nu er situationen i Australien så alvorlig, at vi først og fremmest skal have reddet de store dyr ud. Det er især koalaerne, siger han.

Næste skridt er at genplante de nedbrændte skove så hurtigt som muligt, så dyrene kan få deres levesteder tilbage.

I det lidt større perspektiv ser Bo Øksnebjerg også konsekvenser for verdens økosystem.

- Vi ved, at når først dyrearterne forsvinder, så har det indflydelse på mennesket, fordi det er skovene, der renser vores vand, og insekterne, der bestøver vores afgrøder.

- Så det er både en trist dag, hvis man elsker dyr, men også fordi nogle livsvigtige funktioner forsvinder fra vores økosystem, siger Bo Øksnebjerg.

Ud over de mange døde dyr har 26 personer mistet livet i brandene, og mere end 100.000 kvadratkilometer land er brændt ned. Det svarer til mere end det dobbelte af Danmarks areal.

/ritzau/