En beboer er død af sine kvæstelser efter en brand i Trump Tower i New York lørdag aften, oplyser brandfolk.

New York. En mand er død af sine kvæstelser efter en brand i en lejlighed i Trump Tower i New York lørdag aften.

Det oplyser brandmyndigheder i byen ifølge nyhedsbureauet AP.

Ifølge brandvæsenet i New York brød branden ud i lejligheden, hvor manden boede.

Årsagen til branden kendes endnu ikke.

Branden brød ud kort før klokken seks lørdag aften på 50.-etage i skyskraberen, der ligger på Fifth Avenue i New York.

Fire brandmænd har fået mindre skader, herunder to med forbrændinger.

Over 44 enheder og omkring 200 brandfolk rykkede ud til branden, da alarmen gik, rapporterer CBS News.

USA's præsident, Donald Trump, der ejer bygningen, skrev på Twitter kort før klokken syv lørdag aften lokal tid, at branden er slukket.

Han skrev videre, at der var tale om en "meget begrænset" brand, og at brandfolk på stedet har udført et godt stykke arbejde.

Trump, der har både kontor og privat bolig i bygningen, befinder sig lørdag i Washington.

Billeder på sociale medier viser flammer komme ud fra flere vinduer i bygningen, der ligger centralt på Manhattan.

I begyndelsen af januar i år kom to personer til skade i en anden brand i Trump Tower, der huser både kontorer og beboede lejligheder.

Donald Trumps hustru, Melania, og parrets søn, 12-årige Barron, blev efter præsidentvalget boende i Trump Tower, således at Barron kunne fuldføre skoleåret.

Først i juni sidste år flyttede de to ind i Det Hvide Hus i Washington sammen med Donald Trump.

Normalt er familien til en ny amerikansk præsident en automatisk komponent ved en præsidentindsættelse.

Michelle Obama og døtrene Malia og Sasha blev øjeblikkeligt, men diskret, beboere i Det Hvide Hus, da Barack Obama blev indsat.

Melania er den første førstedame i historien, som udsatte sin ankomst efter en valgsejr.

Trump Tower åbnede i 1983.

/ritzau/