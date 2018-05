Den 26-årige amerikanske turist, bodybuilderen Leanna Carr, blev temmelig ilde berørt, da hun hørte en mand hviske: »Du er en amerikaner, du nød det tilsyneladende.«

Hun var på vej fra sit hostel i Dublin, Irland, til et busstoppested, og hun havde fået advarsler om lommetyve og andre ubehagelige ting. Men ikke dette her.

Hun mærkede en mands hånd gribe hendes bagdel »hårdt og med vilje.« Da hun vendte sig om, så hun gerningsmanden grine hysterisk. Det skriver foxnews.com.

Lige så snart han udtalte, at hun tilsyneladende kunne li' det, så knyttede Leanna Carr, der både er bodybuilder og styrketræner i Fort Collins, Colorado, USA, næven og gav ham en på skrinet.

»Jeg tænkte egentlig ikke,« fortalte hun Fox News i en email.

While walking down the street in Dublin earlier this week, a man grabbed my butt. He proceeded to laugh hysterically and said “you’re an American, you probably liked it”. Apparently traveling solo has made me a better person bc my first reaction was to punch him in the face pic.twitter.com/qJ82a3iimI — Leanna Carr (@Leanna_Carr) 21. april 2018

Leanna Carr havde egentlig ikke nogen planer om at kontakte politiet, men hun besluttede sig alligevel for at fortælle dem om hændelsen, så de kunne være på udkig.

Hun delte også et billede på Twitter af hendes hånd med 'skaderne' efter slaget. Og det gik viralt, da mere en 3.300 i skrivende stund har delt hendes opslag - mere end 26.500 har givet hende et 'like'.

»Tilsyneladende gjorde det at rejse alene mig til en bedre person. Min første reaktion var at stikke ham en på skrinet,« skrev Carr som billedtekst.

Mange mennesker har rost Leanna Carrs reaktion, og nogle gav hende sågar råd.

»Du viste god form. Kraft og præcition med dine næver. Fremragende arbejde,« var der en der svarede på Twitter.

»Jeg er ødelagt over at dette her skete for dig. Ser ud til, at han fik en rigtig øretæve. Det var særdeles fortjent, om jeg så må sige,« tilføjede en anden.

Oprindeligt indrømmede Carr, at hun var blevet flov over at hendes historie gik viralt. Men hvis det kan hjælpe blot en enkelt pige derude, så er det det værd, siger hun.