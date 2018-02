Efter skuddrab i boligforening i Malmø trænger politiet ind i en ejendom og anholder to mænd.

Malmø. En mand i 30'erne er fredag aften blevet skudt og dræbt på Docentgatan i den sydlige del af Malmø, oplyser politiet.

To mænd er anholdt og mistænkes for drab.

Politiet blev alarmeret om skyderiet ved 20-tiden fredag aften i en boligforening, der kaldes Hermodsdal.

Der kom samtidig oplysninger ind til politiet om, at der var en såret person, siger en talskvinde for Malmø politi.

Ikke lang tid efter skyderiet trængte politifolk ind i en ejendom ikke langt fra gerningsstedet.

Nyhedsbureauet TT's fotograf fortæller, at politiet umiddelbart efter førte to mænd ud.

De anholdte er 34 og 49 år. Afhøringen af dem genoptages lørdag.

En voksende kriminalitet i Sverige har opskræmt mange af landets borgere. og Malmø har været særligt hårdt ramt. Indvandrerbander menes at stå for en stor del af volden.

Sidste år var der et rekordstort antal, der blev forsøgt dræbt med skud. 40 mistede livet, og 135 blev såret af skud. I den første måned af det nye år fortsatte skyderierne.

Statsminister Stefan Löfven ville i sidste måned ikke udelukke at sætte militæret ind for at stoppe voldsbølgen.

- Politikerne har givet op, siger en beboer i Hermodsdal til Sydsvenska Dagbladet.

/ritzau/TT