Ulykken skete natten til tirsdag efter en biljagt, hvor en mand i en bil nægtede at stoppe for politiet.

En mand er død efter en biljagt i Stockholm i Sverige.

To andre personer er hårdt kvæstede, oplyser talsmand hos Stockholms Politi Per Fahlström til den svenske avis Aftonbladet.

Ulykken skete lidt efter midnat natten til tirsdag efter en biljagt, der blev indledt af, at en mand i en stjålet bil nægtede at stoppe for politiet, siger Per Fahlström.

- Bilen, som politiet jagtede, kolliderede med to andre personbiler, siger han.

En af bilerne stod i brand, da politiet kom frem til ulykken, oplyser Tommy Wållberg fra redningstjenesten.

Den dræbte er mellem 45 og 50 år, oplyser politiet.

Føreren af bilen er blevet anholdt og sigtet for uagtsomt manddrab.

/ritzau/