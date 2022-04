Der blev ikke fundet nogen overlevende fra det Boeing-fly, som 22. marts styrtede ned i Kina.

Og nu, cirka en måned senere, har man stadig ikke fundet en årsag til ulykken, hvor 132 personer mistede livet.

I løbet af bare to minutter styrtdykkede MU5735 mod jorden fra lige knap ni kilometers højde. Med en fart af 560 kilometer i timen, nærmest lodret ned.

Alle 132 ombord døde, da flyet fra det kinesiske flyselskab China Eastern Airlines i marts faldt ned i et skovrigt, bakket område nær Wuzhou.

Et stykke af MU5735. Foto: STR Vis mere Et stykke af MU5735. Foto: STR

Og hvorfor det endte så tragisk, vides endnu ikke – næsten en måned efter ulykken.

En rapport, der blev sendt ud onsdag af Civil Aviation Administration of China oplyser, at der ikke var fundet unormaliteter i flyet, dets besætning eller ved eksterne elementer såsom dårligt vejr. Det skriver AP NEWS.

Ifølge rapporten forsøger efterforskere stadig at udtrække data fra de stærkt beskadigede sorte bokse og stemmeoptagere, der kan give indsigt i flyets tilstand og besætningens handlinger i de sidste minutter af flyvningen.

Hvad er sorte bokse på et fly? De sorte bokse indeholder information om hver eneste lille ting, der sker med flyet mens det er i luften, hvilket også bliver kaldt en Flight Data Recording. Med boksen kan man finde ud af hvad flyets piloter har kommunikeret og samtalet om gennem flyveturen. Den er et sikkerhedselement, der skal være med til at sikre flytrafik. Hvis der i løbet af turen går noget galt med flyet vil denne information blive lagret i boksens hukommelse. Kilde: Flyradar

US National Transportation Safety Board hjælper med at downloade oplysninger fra flydataoptageren og cockpit-stemmeoptageren, og begge sorte bokser bliver analyseret af amerikanske eksperter på et regeringslaboratorium i Washington.

Efter ulykken viste data fra Flightradar24 temmelig præcist, hvordan de sidste to rædselsfulde minutter forløb, inden flyet af modellen Boeing 737-800 blev knust ved sammenstødet med en bakkeside.

Flere dele ser nærmest pulveriseret ud. Foto: CHINA DAILY Vis mere Flere dele ser nærmest pulveriseret ud. Foto: CHINA DAILY

Flyet var sat på automatpilot og fløj med en hastighed på 842 kilometer i timen i omkring 29.000 fods højde, da det begyndte at dykke hurtigt og stejlt til 7.400 fod.

Derefter steg det kortvarigt til 1.200 fod, før det igen mistede højde og fortsatte ned. Det skulle altså være sket med 560 kilometer i timen.

China Eastern Airlines er et af de største luftfartsselskaber i Kina og havde indtil mandag 22. marts 2022 ikke haft en ulykke i 30 år.