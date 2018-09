Kim Larsen er død. De fleste danske musikelskere er i sorg.

Nyheden om Kim Larsen har også ramt vores nabolande. Både svenske, norske, tyske og sågår islandske medier har omtalt den legendariske danske nationalskjalds død.

Eksempelvis kalder norske VG Kim Larsen en ven af Norge. Her lyder det, at den mest kendte sang blandt nordmænd formentlig er Papirsklip.

Den norske musikjournalist Stein Østbø kalder Kim Larsen en ægte levemand og definitionen på en folkelig artist.

Svenske Aftonbladet har talt med musikeren Mats Ronander, der samarbejdede med Kim Larsen i 1992 på singlen 'Gör mig lycklig nu'.

»Det er meget frygteligt. Jeg ved, at han har været syg, men at det stod så skidt til, vidste jeg ikke. Det var frygteligt at høre. Det gør mig ondt – vi var gode venner,« siger Ronander til avisen og fortsætter:

»Han var uhørt populær i Danmark og også i Sverige – specielt i det sydlige Sverige.«

Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag kalder også helt retmæssigt Kim Larsen en 'musiklegende' og et 'rockikon' i deres omtale af hans død.

Fakta Danmarks nationalskjald Kim Larsen En af Danmarks mest populære kunstnere Kim Larsen sov ind søndag morgen. Kunstneren blev 72 år. Navn: Kim Melius Flyvholm Larsen. Født: 23. oktober 1945, 72 år. Død: 30. september 2018. Fødested: København. Uddannelse: Folkeskolelærer. Karriere: Sanger, sangskriver, guitarist og skuespiller. Kim Larsen har siden 1970'erne været kendt som en af de mest populære kunstnere i Danmark nogensinde og har solgt millioner af plader. Albummet "Midt om natten" er et af de mest kendte, og i 1984 blev filmen "Midt om natten" lavet. Kim Larsen spillede hovedrollen. Filmen vandt en Robert i 1985 i kategorien: Årets filmmusik. Han debuterede som soloartist med albummet "Værsgo", og inden det sendte han sammen med Gasolin' pladen "Gasolin'" på gaden i 1971, fra den plade kom blandt andet "Langebro". Gasolin' har udgivet otte danske album, mens bandet også udgav fire album på engelsk. Kim Larsen udgav syv soloalbum. Derudover har han indgået i eller samarbejdet med flere bands - heriblandt Kjukken. Kilder: rabalderband.dk dr.dk imdb.dk

Islandske Frettabladid kalder Kim Larsen en af de største og mest berømte danske musikere i flere årtier.

Kim Larsen & Kjukken skulle have givet flere koncerter i Norge i sommer, men måtte aflyse dem på grund af Kim Larsens helbred.

Søndag morgen skrev Kim Larsens impresario, Jørn Jeppesen, at den danske musiklegende var gået bort.

'På vegne af Larsen-familien skal jeg med stor sorg meddele, at Kim Larsen i morges er sovet stille ind efter længere tids sygdom. Kim Larsen blev 72 år.'