Mindst 11 personer er døde efter et russisk skoleskyderi. En mistænkt er anholdt, og en anden er dræbt.

Et skoleskyderi i Rusland har tirsdag kostet mindst 11 personer livet.

Det oplyser beredskabsmyndighederne ifølge det russiske nyhedsbureau RIA.

De døde tæller angiveligt mindst en lærer og flere elever.

Foruden de døde er 32 personer blevet såret. Det siger en unavngiven kilde til det russiske nyhedsbureau Tass.

Det præcise antal omkomne og sårede er ikke officielt bekræftet.

To elever hoppede ud fra tredje sal for at flygte fra angrebet. Det viser en video, som er optaget af et øjenvidne og offentliggjort af RIA. Ifølge den russiske avis Moscow Times døde de to af faldet.

Der blev også hørt en eksplosion fra skolen under angrebet, beretter RIA.

En kilde fra politistyrken siger til det russiske nyhedsbureau Tass, at to gerningsmænd stod bag angrebet.

Den ene er ifølge politiet blevet dræbt, efter at der var meldinger om, at han havde taget gidsler inde på skolen. Den anden er angiveligt en 19-årig teenager, der er blevet tilbageholdt af politiet.

Ifølge en kilde fra regionens uddannelsesministerium gik en af gerningsmændene ind gennem skolens hoveddør.

- En person med et gevær gik ind i bygningen gennem en hoveddør og åbnede ild med det samme. Han sårede en ansat ved indgangen, siger kilden.

Skolen, hvor angrebet fandt sted, ligger i den russiske by Kasan. Det er Ruslands femtestørste by, og den ligger cirka 800 kilometer øst for Moskva.

Motivet bag angrebet kendes tirsdag formiddag endnu ikke.

Skoleskyderier er relativt sjældne i Rusland.

Et af de seneste større skyderier fandt sted i 2018 på Krim-halvøen. Her dræbte en studerende 19 personer, inden han skød sig selv.

/ritzau/Reuters