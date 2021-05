Mindst ni personer er dræbt efter et russisk skoleskyderi, skriver nyhedsbureauer. Adskillige er såret.

Et skoleskyderi i det sydvestlige Rusland har kostet mindst ni personer livet.

Det oplyser beredskabsmyndighederne ifølge det russiske nyhedsbureau RIA.

De døde tæller angiveligt en lærer og flere elever.

Foruden de dræbte er 32 personer blevet såret og bragt til hospitalet. Det siger en unavngiven kilde til det russiske nyhedsbureau Tass.

Det præcise antal omkomne er ikke officielt bekræftet.

En kilde fra politistyrken siger til det russiske nyhedsbureau Tass, at to gerningsmænd står bag angrebet.

Den ene er ifølge politiet blevet dræbt. Den anden er angiveligt en 17-årig teenager, der er blevet tilbageholdt af politiet.

Skolen, hvor angrebet fandt sted, ligger i den russiske by Kasan. Det er Ruslands femtestørste by, og den ligger cirka 800 kilometer øst for Moskva.

/ritzau/Reuters