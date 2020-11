Efter en gyser af et valg har demokraten Joe Biden nu udråbt sig selv som vinder og USA's kommende præsident.

Men Biden mangler én afgørende underskrift, før han kan få magten. En underskrift fra en ret ukendt kvinde.

Navnet er Emily Murphy, og hun er direktør for det føderale agentur The General Services Administration (GSA).

Hendes underskrift i ét enkelt dokument er helt afgørende for, at Biden og hans kommende administration kan udføre deres overgangs-arbejde i Det Hvide Hus – men lige nu nægter Emily Murphy at signere dokumentet, skriver Washington Post.

Og det er usædvanligt. Normalt underskriver GSA's direktør dokumentet senest et døgn efter, at vinderen af et amerikansk præsidentvalg er kåret.

Denne gang er situationen imidlertid anderledes – på grund af Donald Trumps ageren.

Den nuværende præsident har nemlig ikke accepteret valgnederlaget. Tværtimod har Trump flere sagsanlæg på vej, ligesom han kræver omtælling af stemmerne i flere svingstater, hvor Biden vandt knebent, som eksempelvis Wisconsin. Trump har heller ikke været i kontakt med Biden-lejren for at tale om magtoverdragelsen.

Det får ifølge Washington Post Emily Murphy til at tøve med underskriften, og det kan gøre livet surt for Joe Biden.

GSA har hovedsageligt ansvaret for offentlige bygninger i USA, men efter et valg skal agenturets direktør underskrive et dokument, som giver vinderen – i dette tilfælde Joe Biden – og dennes stab adgang til de offentlige kontorlokaler, lønsystemer og sågar de ansatte i myndighedernes arbejdskraft.

Biden kan heller ikke få oprettet en mail-konto i de amerikanske myndigheders system, før Emily Murphy har sat sin signatur på dokumentet.

Det er fortsat uvist, hvornår Murphy giver Joe Biden grønt lys.

»Der er endnu ikke truffet en beslutning,« siger talskvinden fra GSA, Pamela Pennington, til Washington Post.

»Direktøren vil fortsat følge og leve op til alle kravene under loven,« fortsætter hun.

GSA har siden 1963 været en central del af magtoverførslen efter amerikanske valg.