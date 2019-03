I Argentina har en kun 11-årig pige født et barn, efter hun blev voldtaget af sin bedstemors kæreste. Det rusker op i debatten om abort i det sydamerikanske land.

Pigen fødte en lille dreng, da hun var kun 23 uger henne via et kejsersnit på Eva Peron hospitalet i Tucumán-provinsen i det nordvestlige Argentina.

Det skriver mediet The Sun.

Den nyfødte dreng vejede kun lidt over et halvt kilo, da han blev født og blev derfor anbragt i en inkubator, da lægerne frygtede, at han ikke ville overleve, rapporterede Page 12.

»Da vi kom ind på operationsstuen spurgte pigen, om hun måtte høre kristen musik og lege med dukker. Da jeg så hende, blev jeg helt slap i kroppen. Det var ligesom at se min yngste datter, den lille pige forstod ikke noget som helst af, hvad der foregik,« fortæller gynækologen Cecilia Ousset til en lokal radiostation.

At få foretaget en abort er forbudt i Argentina og godkendes kun under ekstraordinære omstændigheder.

Ifølge lokale medier bad Sundhedsministeriet om tilladelse til, at pigen kunne få en abort, men den lokale regering forsøgte at blokere for tilladelsen.

Dagen efter gik pigen i fødsel, selvom hun havde ønsket en abort.

Hendes anmodning om aborten var dog forsinket med næsten fem uger, og nogle læger nægtede at ville udføre proceduren, rapporterer BBC.

Til sidst udførte lægerne et kejsersnit i stedet for en abort, fordi de hævdede, at det ville have været for risikabelt at udføre en abort.

Et nyhedsmedie fra Argentina skriver, at pigen forinden havde fortalt en psykolog, at hun ville have en abort og fortalt, at hun ville have 'dem til at tage det ud, hvad den gamle mand havde puttet ind i hende'.

Pigens mor, 36-årige Soledad Bazán, fortalte i retten, at hun ønskede, at hendes datter havde fået en abort.

Det var den 23. januar, at man for første gang fandt ud af, at pigen var gravid, da hun var til lægen, efter at have haft mavekneb.

Lokale medier skriver, at hun blev seksuelt misbrugt af hendes bedstemors kæreste, den 65-årige mand Eliseo Víctor Amaya, som siden er blevet arresteret.

Han skulle efter sigende have truet pigen med at ville dræbe hende, hvis hun fortalte nogen om, at han havde misbrugt hende seksuelt.

Nyheden om pigen har udløst en enorm debat om abort i Argentina, hvor menneskerettighedsorganisationer sætter skylden på sundhedsmyndighederne i Tucumán.

De forskellige organisationer har udtalt til BBC, at de mener, det pigen har oplevet, er lig med tortur.