Præsident Donald Trumps kondolence var relativt afmålt, men ellers vælter roserne ind efter senator og præsidentkandidat John McCains død. Således kalder Hillary Clinton sin politiske modstander John McCain 'en stolt amerikansk politiker, der levede hver dag som en ægte patriot'. Barack Obama, der i 2007 besejrede republikanske John McCain i kampen om det amerikanske præsidentembede, skiver bl.a.:

'John McCain var drevet af et højere idealistisk mål. Og vi står alle i dyb gæld til ham.'

Til sammenligning nøjedes USA's 45. og nuværende præsident, Donald Trump, med to korte sætninger på det sociale medie Twitter, hvor han bl.a. sender sine 'tanker og bønner'.

Øverst ses scener fra en HBO-dokumentar om John McCain

Men hvis Trump, der ved flere lejligheder havde offentlige skænderier med McCain, er i tvivl om partifællens status, kunne McCains senat-kollega Jeff Flake via radiostationen NPR minde os om et karakteristisk kapitel i den 81-årige politikers opsigtsvækkende historie:

»Efter to års tortur og isolationsfængsling som vietnamesisk krigsfange blev McCain i 1969 tilbudt tidlig løsladelse. Den vietnamesiske hær håbede, at denne gestus ville give god international pr. McCain forlangte, at alle andre amerikanske krigsfanger, der var pågrebet før ham, også skulle løslades. Og da vietnameserne nægtede, blev McCain, hvor han var. Det betød yderligere tre års tortur og isolationsfængsling frem til vietnamkrigens afslutning. John McCain besad et mod, vi andre blot kan drømme om.«

John Sidney McCain III, der to gange stillede op til det amerikanske præsidentvalg, døde i sit hjem i staten Arizona 28 minutter over midnat natten til søndag (dansk tid). Den 81-årige senator, der i fredags indstillede al behandling for kræft i hjernen, var omgivet af sine børn og sin hustru, Cindy McCain.

Og Arizonas anden republikanske senator, Jeff Flake, var ikke den eneste, der havde gode minder om John McCain.

Således har den demokratiske præsidentkandidat og forhenværende førstedame Hillary Clinton ved flere lejligheder fortalt, hvordan senator McCain under en rejse til Estland i 2004 udfordrede hende til en festlig vodka-drikke-konkurrence, der angiveligt endte uafgjort.

John McCains egen mor, Roberta, der i dag er 106 år gammel, fortæller, hvordan sønnen aldrig selv talte privat om sine lidelser som krigsfange i Vietnam.

'Han ville skåne sin mor,' fortæller Roberta McCain.

Og i går mindede den selvudnævnte 'socialistiske demokrat' og demokratiske præsidentkandidat Bernie Sanders om en af John McCains sidste store politiske indsatser:

Da det republikansk-dominerede Senat således tidligere i år var på nippet til at give tidligere præsident Barack Obamas sundhedsreform, 'Obamacare', dødsstødet med en ny sundhedslovgivning, populært kaldet 'Trumpcare', chokerede McCain samtlige partifæller ved at (bogstaveligt talt) vende tommeltotten nedad og derved stoppe den republikanske reform.

»John McCain var sit lands tjener. Og han kæmpede altid for det, han troede på. Og han satte altid landet før partiet. Vi får aldrig igen en som McCain,« sagde Bernie Sanders i går.

John McCains begravelse finder sted i løbet af den kommende uge.