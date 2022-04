Russiske flag, der hvirvler i vinden, og Z-symbolet har skabt forargelse i Irland.

Omkring 10 biler med russiske flag kørte i en konvoj ned af M50-motorvejen ved Dublin søndag eftermiddag. Bilerne blev ført an af en militærgrøn jeep med et Z-symbol på siden.

Det er det samme Z-symbol som det russiske militær bruger i Ukraine. Det skriver The Guardian.

Hele optoget, hvor en række personer har vist deres støtte til Rusland, har skabt forargelse i Irland.

»Det er fuldstændig ækelt, at disse russere, der bor i Irland, viser deres fuldstændige mangel på respekt for deres bopælsland og det irske folk, der står imod Ruslands krig i Ukraine,« skriver den ukrainske ambassade i Dublin i et tweet.

Den ukrainske ambassade i Dublin har delt en af videoerne på Twitter.

It’s absolutely disgusting that these russians living in demonstrate their complete disrespect for country of residence&the Irish people who stand against russia’s war in Ukraine. “Z”, the symbol of killings & atrocities, must be prohibited by law in every democratic state pic.twitter.com/ttGwbYReNF — UKR Embassy in Ireland (@UKRinIRL) April 10, 2022

Demonstationen skulle efter sigende være blevet organiseret gennem en privat Facebook-gruppe for russere, der bor i Irland.

Pro-russiske optog blev også afholdt i Tyskland samme dag.

Kavalkaden begyndte fra Maldron-hotellet nær Dublin lufthavn og kørte ned ad M50-motorvejen, hvilket er Irlands travleste motorvej, med russiske, sovjetiske og irske flag på bilerne.

En bruger på Twitter fangede bilerne på video, imens de kørte ned ad motorvejen.

Seen this yesterday on a motorway in Dublin https://t.co/SitRnJIiQN — Dave (@JustDave87) April 11, 2022

Den irske regering har opfordret til skærpede sanktioner mod Rusland og støtter Ukraines ambitioner om at blive medlem af EU.

Mere end 20.000 ukrainske flygtninge er taget til Irland, hvor mange af dem bor hos irske familier.