Trods sine kun 39 år havde Sheik Khalid bin Sultan Al Qasimi opbygget noget af et imperium inden for modeindustrien.

Men nu er det slut.

Han blev nemlig mandag fundet død i London, skriver Daily Mail.

Sheik Khalid bin Sultan Al Qasimi startede tilbage i 2008 herretøjsmærket Qasimi i Storbritannien.

Her er hovedforretningen i det kendte område Westminster.

Han er søn af Sheik Dr Sultan bin Muhammad Al Qasimi, som er leder i den tredjestørste by i De Forenede Arabiske Emirater, Sharjah. En by, der altså nu er i chok.

Det er det andet barn, som faderen mister.

Den ældste søn døde tilbage i 1999, da han kun var 24 år gammel.

Han døde på grund af en overdosis af heroin. Man fandt ham angiveligt på et badeværelse fyldt med en masse nåle brugt til stoffer.

Det er endnu uvist, hvorfor Sheik Khalid bin Sultan Al Qasimi døde i så ung en alder.

Det er heller ikke oplyst, hvor han blev fundet henne i den engelske millionby.

Det er et krav, at flag i De Forenede Arabiske Emirater skal hænge på halvt de næste tre dage i sorg over dødsfaldet.