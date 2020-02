Fornedrende behandling. Andet kan man ikke sige om det, der skete for 68 studerende ved et indisk kollegie.

De blev stillet op i vaskerummet og én efter én bedt om at afklæde sig. Formålet var at finde ud af, hvem der havde menstruation.

Resultatet blev, at masser af kvinder holdt en protest uden for kollegiet. Det skriver The Strait Times.

De sagde, at de var blevet tvunget til at strippe for at afsløre den, der havde menstruation.

Der bliver pakket menstruationsbind i Mumbai, Indien.

De studerendes mareridt begyndte, efter et menstruationsbind var blevet fundet i haven uden for Sahjanand Girls' Institute.

Der er de bandlyst fra at overnatte, når de har menstruation.

»Der findes ikke ord, der kan beskrive den ydmygelse, vi blev udsat for,« sagde en af de studerende, der protesterede uden for kollegiet i Bhuj i staten Gujarat.

Der eksisterer nogle dybgående sociale tabu i Indien med hensyn til kvinders menstruation.

Også i Nepal betyder Hinduismen, at kvinder må bo for sig selv under mestruationen. De bor i de såkaldte Chaupadi-skurer.

I nogle landsbyer bliver kvinder lagt til at sove i et separat rum, når de har menstruation. De får også forbud mod at komme i visse templer.

Kollegiet, der var rammen om situationen med de 68 kvinder, er ledet af den konservative hindusekt Swaminarayan.

De har adskillige templer rundt om i verden - inklusiv et i Mariestad i Sverige.

Reglerne forbyder eleverne at bo der, når de har deres menstruation. Så skal de i stedet sove i et kælderlokale og holde sig væk fra køkkenet.

De skal også sidde bagest i lokalet, når der er forelæsninger.

Kollegiet har siden sagt, at de har indledt en undersøgelse.

Og de antyder, at det kan få konsekvenser for staben, som stod bag tjekkene.